Corriere dello Sport: “Parma scatenato, duello per Carboni. Tutte le trattative del giorno in serie A”

Il Parma accelera con decisione sul mercato e lo fa su più tavoli, come racconta Eleonora Trotta sulle colonne del Corriere dello Sport. Il club ducale continua a lavorare su Valentin Carboni, classe 2005, profilo seguito con attenzione anche dal Sassuolo, ma nel frattempo concentra gli sforzi sul rafforzamento delle corsie difensive. In questa direzione vanno i dialoghi riaperti per Hampus Skoglund dell’Hammarby, terzino classe 2004 già monitorato nella scorsa stagione. Secondo quanto riferisce ancora Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, l’obiettivo del Parma è accumulare un vantaggio concreto sul Verona, che resta vigile sul calciatore.

Non solo Skoglund. Il Parma, come sottolineato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, ha aumentato il ritmo anche per Samuele Birindelli del Monza. L’esterno ex Pisa piace per affidabilità, rendimento costante e duttilità, caratteristiche ritenute ideali per completare il pacchetto difensivo.

Capitolo Sassuolo. I neroverdi hanno un piano ben definito per Cristian Volpato: il fantasista verrà blindato con un rinnovo importante e sarà sempre più centrale nel progetto tecnico. Nessuna cessione all’orizzonte, almeno finché non si arriverà a una valutazione tra i 25 e i 30 milioni di euro. Una linea già chiara la scorsa estate, quando Volpato era finito nel mirino della Fiorentina e di club esteri, come ricostruisce Eleonora Trotta del Corriere dello Sport. Sul fronte rinforzi, l’amministratore delegato Carnevali ha confermato l’intenzione di intervenire sugli esterni: il nome preferito resta Pasquale Mazzocchi del Napoli.

Sempre in casa Napoli, non mancano le pretendenti per Marianucci, seguito con interesse da Torino e Cremonese. I granata, però, non intendono procedere con un prestito secco, come ribadito anche dal direttore sportivo Petrachi. Intanto cresce l’attenzione attorno a Tiago Gabriel del Lecce: il centrale è una delle rivelazioni stagionali e ha attirato osservatori di diversi club inglesi, tra cui West Ham, Brentford e Bournemouth. Il messaggio del Lecce è chiaro: servono offerte da almeno 40 milioni di euro per aprire una trattativa.

Si muove anche il Genoa, alla ricerca di una soluzione rapida per la porta. Il primo nome sulla lista resta Mattia Perin: il portiere ha dato la propria disponibilità, ma la Juventus chiede un indennizzo economico per lasciarlo partire, con il contratto in scadenza nel 2027. Infine, attenzione al Verona: Giovane resta uno dei profili più richiesti in Italia e all’estero. L’Hellas valuta anche una cessione immediata con permanenza in prestito fino a giugno, ma al momento nessuna offerta ha raggiunto la soglia dei 15 milioni richiesta dal club scaligero.