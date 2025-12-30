Corriere dello Sport: “Pescara, rivoluzione di gennaio”

La ferita per l’arbitraggio di La Spezia è ancora aperta, ma in casa Pescara è già tempo di guardare avanti. Come scrive Paolo Renzetti sul Corriere dello Sport, dopo la sosta i biancazzurri saranno attesi dalla seconda trasferta consecutiva, in casa della Juve Stabia, ma prima sarà il mercato a dettare le priorità di una stagione complicata.

Secondo l’analisi di Paolo Renzetti per il Corriere dello Sport, il Pescara dovrà essere protagonista a gennaio per provare a rientrare nella corsa salvezza. Sono previsti almeno quattro o cinque nuovi innesti, con la difesa come reparto maggiormente sotto osservazione: 35 gol subiti in 18 gare rendono quella abruzzese la retroguardia più battuta del torneo.

Il Corriere dello Sport, attraverso Paolo Renzetti, segnala diversi nomi sul taccuino della dirigenza. Per la difesa piace Barba, attualmente in Indonesia, mentre a centrocampo interessa de Boer, con Squizzato possibile partente. In attacco si valuta Inglese, ipotesi legata a un possibile scambio con Merola. Sempre per il reparto offensivo resta viva la pista che porta a Corona del Palermo, mentre in difesa non è mai tramontata l’idea Martella della Ternana.

Come sottolinea ancora Paolo Renzetti sul Corriere dello Sport, sarà però lungo anche l’elenco dei partenti. La situazione ruota attorno a Dagasso, che ha mercato ma potrebbe restare fino al 30 giugno. Olzer e Letizia sono considerati incedibili, mentre sono destinati a lasciare Kraja, Berardi, Giannini e Cangiano. Tsadjout rientrerà alla Cremonese, mentre restano da valutare le posizioni di Corbo, Brandes, Graziani, Vinciguerra e Okwonkwo. Il direttore sportivo Foggia proverà a consegnare i rinforzi prima della sfida del “Menti”, nella speranza di dare nuove certezze a Gorgone.

Intanto, come riporta Paolo Renzetti sulle pagine del Corriere dello Sport, questa mattina alle ore 11, presso l’Hotel Abruzzo di Campo di Giove, è in programma la conferenza stampa di presentazione della partnership con il Comune. Un accordo strategico che legherà il Pescara al territorio per i prossimi cinque anni in vista dei futuri ritiri estivi.