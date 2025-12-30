Corriere dello Sport: “Samp, anche Begic con Brunori. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Il mercato invernale inizia a prendere forma tra Serie B e Serie C, con intrecci e movimenti che coinvolgono diversi club. Come riportano Emmanuele Gerboni e Beniamino Pescatore sulle colonne del Corriere dello Sport, Claudio Manzi è sempre più vicino al Catania: sfuma la pista Arezzo, mentre è in dirittura d’arrivo lo scambio tra Salernitana e Avellino che coinvolge Arena e Coppolaro.

Secondo quanto riferiscono ancora Emmanuele Gerboni e Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, Mutanda rientrerà dal prestito alle Dolomiti Bellunesi per essere nuovamente girato a titolo temporaneo, con il Picerno in vantaggio sull’Albinoleffe. In uscita anche la Juve Stabia: Reale non ha convinto e potrebbe fare ritorno alla Roma, salvo restare in Campania alla luce del forte interesse dell’Avellino.

Il Corriere dello Sport, con la firma di Emmanuele Gerboni e Beniamino Pescatore, segnala anche la situazione di Leone, regista in scadenza a giugno: su di lui non mancano le richieste, ma il club prova a trovare l’intesa per il rinnovo per evitare l’addio a parametro zero. In casa Reggiana, invece, il mercato si muoverà soprattutto in uscita nei primi giorni di gennaio.

Sempre secondo Emmanuele Gerboni e Beniamino Pescatore per il Corriere dello Sport, Stulac è nel mirino dell’Union Brescia, mentre Mendicino è destinato a rientrare all’Atalanta con l’obiettivo di trovare maggiore continuità, probabilmente in Serie C. Basili, invece, è seguito da Trento, Monopoli e Audace Cerignola.

Capitolo difensori: Magnani resta tentato dall’ipotesi di un ritorno al Palermo già a gennaio, ma nelle ultime ore anche la Sampdoria ha chiesto informazioni dopo l’infortunio di Venuti. Non solo Brunori per i blucerchiati, che valutano anche Begic del Parma per rinforzare l’attacco. Infine, il Mantova ha definito l’arrivo di Bardi dal Palermo in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, mentre per la fascia sinistra resta in cima alla lista Diao del Cesena, come riferiscono Emmanuele Gerboni e Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport.