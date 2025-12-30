Corriere dello Sport: “Palermo, via il portiere e i due attaccanti”

Il mercato invernale del Palermo inizia a delineare le sue prime certezze. Come riporta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, uno dei portieri di riserva è destinato a lasciare la Sicilia e, parallelamente, Matteo Brunori è pronto a salutare per trovare una nuova sistemazione. Due snodi centrali che aprono scenari concreti per le prossime settimane.

Secondo quanto scrive ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, tra Alfred Gomis e Francesco Bardi uno è di troppo, anche per liberare uno slot Over. La pista più calda porta alla cessione dell’estremo difensore livornese, per il quale si registra il pressing deciso del Mantova, prossimo avversario dei rosanero dopo la sosta. La trattativa, stando alle informazioni del Corriere dello Sport firmate da Antonio La Rosa, è già in fase avanzata.

In attacco, invece, le riflessioni ruotano attorno al futuro di Brunori, destinato alla Sampdoria. I contatti tra i club proseguono e il nodo riguarda la formula: i blucerchiati spingono per un prestito secco, mentre il Palermo preferirebbe un prestito oneroso. L’accordo, come sottolinea Antonio La Rosa sulle pagine del Corriere dello Sport, appare comunque vicino.

Sempre secondo l’analisi di Antonio La Rosa per il Corriere dello Sport, l’eventuale uscita di Brunori sarà accompagnata dall’arrivo di un attaccante con caratteristiche diverse rispetto a quelli già presenti in rosa. Una pista percorribile porta a Nicholas Pierini del Sassuolo, mentre resta più complicata quella che conduce a Tramoni, frenata dalla valutazione del Pisa, ritenuta elevata dai rosanero. Sul fronte offensivo non è infine da escludere una cessione in prestito di Corona, seguito da diversi club di Serie B, in particolare dal Pescara.