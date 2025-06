Corriere dello Sport – “Palermo, si stringe per Inzaghi: è la settimana dell’intesa. Spunta una contropartita”

Settimana chiave per l’approdo di Filippo Inzaghi sulla panchina del Palermo. La trattativa, come riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, è ormai entrata nel vivo e sembra destinata a concludersi positivamente entro pochi giorni, salvo imprevisti dell’ultimo momento. Prima, però, servirà risolvere la situazione contrattuale di Alessio Dionisi, attualmente in trattativa con il club per rescindere il suo accordo pluriennale.

Nel frattempo, Inzaghi – reduce dalla finale di Champions League vista a Monaco di Baviera – è rientrato in Toscana per discutere la risoluzione del suo contratto con il Pisa, prolungato fino al 2027. Terminato questo passaggio, il tecnico piacentino si trasferirà a Formentera in attesa della chiamata definitiva. Anche i due club, Palermo e Pisa, sono al lavoro per trovare un’intesa soddisfacente, come evidenziato sempre da La Rosa sul Corriere dello Sport.

Uno degli scenari in esame prevede l’inserimento di un calciatore come contropartita per favorire la liberazione di Inzaghi. Il Palermo, infatti, potrebbe acquistare in prestito oneroso un giocatore del Pisa, con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A. Un’operazione che consentirebbe di sbloccare l’arrivo del tecnico accelerando le tempistiche.

I nomi restano riservati, ma tra i possibili profili emergono quelli di Gabriele Piccinini, centrocampista classe 2000 fresco di rinnovo fino al 2028, e Alessandro Arena, esterno offensivo ragusano legato al club nerazzurro fino al 2027. Arena, in particolare, ha già lavorato nel sistema di gioco di Inzaghi, il 3-4-2-1, ricoprendo il ruolo di trequartista dietro la punta, pur essendo nato come esterno. Un dettaglio che evidenzia come il modulo preferito da Inzaghi non contempli ali pure, ma richieda adattabilità nei ruoli offensivi.