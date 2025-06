Esclusivo, mercato Palermo: occhi su un pupillo di Inzaghi

Il Palermo, con ogni probabilità, ripartirà da Filippo Inzaghi. Con il cambio di guida tecnica potrebbe concretizzarsi anche una rivoluzione nell’organico, con diverse operazioni in entrata e in uscita. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com, un nome per la mediana rosanero potrebbe essere quello di Zan Majer.

Lo sloveno è un pupillo di Filippo Inzaghi, che lo ha allenato alla Reggina e avrebbe voluto portarlo anche nelle sue successive esperienze a Salerno prima e a Pisa poi, salvo scontrarsi con il veto posto dalla Cremonese. Un muro destinato a sgretolarsi, con Majer in scadenza di contratto e ormai ai saluti con il club lombardo.

Dal primo luglio sarà dunque un affare a parametro zero, con Bari, Catanzaro e Mantova alla finestra e interessate al calciatore.