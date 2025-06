Corriere dello Sport – “Palermo, aria di rivoluzione: Insigne, Di Francesco e Di Mariano verso l’addio”

Un tema da non sottovalutare in casa Palermo riguarda la presenza in organico di alcuni giocatori le cui caratteristiche potrebbero non integrarsi al meglio con i futuri assetti tattici. Come sottolineato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, tra i profili più a rischio ci sono Roberto Insigne e Federico Di Francesco, entrambi in scadenza di contratto nel 2026.

Nonostante la loro adattabilità sulla trequarti, né l’uno né l’altro sembrano destinati a rappresentare dei pilastri nel nuovo progetto tecnico del Palermo, indipendentemente da chi sarà l’allenatore. Insigne, pur avendo già lavorato con Filippo Inzaghi ai tempi del Benevento, è considerato in uscita dopo due stagioni altalenanti, più segnate da ombre che da acuti.

Anche il futuro di Di Francesco appare incerto. Calciatore funzionale al 4-3-3, ha progressivamente perso centralità, complice una serie di infortuni e l’evoluzione tattica del Palermo. In moduli che non valorizzano le sue qualità, rischia di trasformarsi in un’incognita piuttosto che in una risorsa.

Sempre secondo La Rosa e il Corriere dello Sport, resta da monitorare anche la situazione di Francesco Di Mariano. L’esterno palermitano, il cui contratto è stato rinnovato fino al 2026 lo scorso ottobre, non sembra intenzionato a prolungare ulteriormente il rapporto con il club. Sebbene resti impiegabile anche come esterno a tutta fascia, i segnali indicano un possibile divorzio in arrivo tra le parti.