Corriere dello Sport: “Rinaudo tra i candidati per il ruolo di ds al Cesena”

Le porte in casa Cesena sembrano destinate a girare con decisione. Come riferito da Roberto Barbacci sul Corriere dello Sport, il futuro di Fabio Artico appare ormai segnato: la società avrebbe già manifestato la volontà di cambiare guida nell’area sportiva, indipendentemente dal rinnovo fino al 2027 firmato appena un anno fa, con un ingaggio da circa 200 mila euro a stagione. Un vincolo economico che, secondo Barbacci, potrebbe rappresentare l’unico vero ostacolo alla separazione, ma la linea tracciata dalla proprietà americana non sembra lasciare molti spiragli.

Alla base della scelta, l’insoddisfazione degli Aiello, che rimproverano ad Artico di avere lavorato con una visione troppo a breve termine, trascurando la costruzione di una squadra con basi solide per il futuro. L’impressione è che il cambio di direttore sportivo sia ormai solo questione di ore.

Il duello per la successione

Come sottolineato sempre dal Corriere dello Sport, la candidatura di Stefano Stefanelli resta la più forte. Già conosciuto nell’ambiente bianconero per aver costruito una delle migliori versioni del Cesena degli ultimi anni, Stefanelli portò la squadra al secondo posto dietro la Reggiana, anche se il sogno promozione si infranse ai rigori in semifinale playoff contro il Lecco. Dopo quell’esperienza, il dirigente è passato prima al Pisa e poi alla Juventus, dove ha collaborato con Cristiano Giuntoli. Entrambi, ora, sarebbero vicini all’addio alla Vecchia Signora.

La stima nei confronti di Stefanelli è rimasta intatta, ma non è l’unico profilo valutato. Il direttore generale Di Taranto ha infatti avuto un colloquio anche con Giorgio Zamuner, con cui ha condiviso l’esperienza al Trento nel 2022/23. Zamuner, forte di tre stagioni con il club trentino, rappresenterebbe una soluzione già rodata per ripartire. In corsa anche Leonardo Rinaudo, che resta sullo sfondo come terza opzione. La scelta definitiva, secondo Barbacci, potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Il nodo allenatore

Resta aperta anche la questione Michele Mignani. L’allenatore, legato al Cesena da un altro anno di contratto, è stato attenzionato da diverse squadre di Serie B. Il Monza, che inizialmente aveva mostrato interesse, sembra essersi orientato verso altri nomi, come Bianco.

Mignani sarebbe disposto a restare, ma la sua permanenza dipenderà anche dalla nomina del nuovo direttore sportivo. Se dovesse arrivare Stefanelli, la conferma dell’allenatore apparirebbe più che probabile. In caso contrario, lo scenario potrebbe cambiare radicalmente.