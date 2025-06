Corriere dello Sport – “Serie B, nuove date: apertura il 23 agosto, chiusura il 10 maggio 2026”

Come riportato dal Corriere dello Sport, la stagione 2024-2025 di Serie B non si è ancora chiusa definitivamente, nonostante la finale di ritorno disputata domenica 1° giugno al “Picco” di La Spezia, che ha sancito la promozione in Serie A della Cremonese di Giovanni Stroppa.

All’orizzonte, infatti, si profila una coda avvelenata, legata ai ricorsi presentati dal Brescia contro la penalizzazione inflitta dal Tribunale Federale Nazionale: otto punti complessivi, quattro da scontare nel campionato appena concluso e altri quattro nel prossimo.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, i ricorsi in appello, derivanti dalle gravi inadempienze contestate al club di Massimo Cellino, restano pendenti e potrebbero avere un impatto significativo sulla classifica finale. Tuttavia, indipendentemente dall’esito dei procedimenti, la stagione si chiuderà ufficialmente con lo spareggio salvezza, già in calendario per il 15 e il 20 giugno.

La Lega Serie B e la FIGC hanno fissato le date dei playout, che attualmente prevedono la sfida tra Salernitana e Sampdoria, con quest’ultima subentrata al Frosinone, salvo grazie alla penalizzazione del Brescia.

Nel frattempo, il presidente Paolo Bedin ha comunicato le date d’inizio della nuova stagione: la Serie B 2025-2026 partirà sabato 23 agosto, con la possibilità di anticipi già da venerdì 22. La stagione regolare si concluderà nel weekend compreso tra venerdì 8 e domenica 10 maggio 2026.