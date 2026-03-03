Corriere dello Sport: “Palermo-Mantova, la sfida dei nove pareggi”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
mantova palermo (10) modesto inzaghi

Numeri curiosi e precedenti che raccontano una storia particolare. Come evidenzia il Corriere dello Sport, Palermo e Mantova hanno pareggiato tutte e nove le sfide disputate in Serie B. Un dato raro, che rende quella virgiliana — insieme al Lanciano — una delle sole due squadre contro cui i rosanero hanno impattato il 100% degli incontri nel torneo cadetto. Il Corriere dello Sport sottolinea inoltre che, sul fronte opposto, il Palermo rappresenta l’unica formazione contro cui il Mantova ha pareggiato tutti i precedenti nella competizione.

Il Corriere dello Sport ricorda come tre delle quattro gare giocate al Barbera tra Palermo e Mantova in Serie B siano terminate 0-0. Fa eccezione l’ultima sfida disputata in Sicilia, il 16 febbraio 2025, ritorno dello scorso campionato: 2-2 con le reti di Verre e Pohjanpalo per i rosanero e di Mensah e Brignani per i lombardi. Un precedente recente che conferma l’equilibrio storico della sfida, come ribadito ancora dal Corriere dello Sport nell’analisi dei dati.


Il momento delle due squadre, però, racconta anche altro. Il Palermo arriva dalla sconfitta di Pescara che ha interrotto una serie positiva di 14 risultati utili consecutivi, frutto di 9 vittorie e 5 pareggi. I siciliani non incassano due ko consecutivi in Serie B dalla fine di ottobre, quando caddero contro Catanzaro e Monza.

C’è però un dato che sorride a Inzaghi: le ultime otto gare disputate al Barbera sono state tutte vinte dai rosanero. Un filotto casalingo che rappresenta una garanzia e che potrebbe spezzare finalmente la tradizione dei pareggi contro il Mantova.

