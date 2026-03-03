Corriere dello Sport: “Serie B, al via la 28ª giornata: il programma completo e la classifica aggiornata”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (89) pallone serie b

Prende il via la 28ª giornata del campionato di Serie B. Come riportato dal Corriere dello Sport, il turno si apre con un calendario distribuito tra oggi e domani, con sfide che possono incidere in modo significativo sia nella corsa promozione sia nella lotta salvezza. Il Corriere dello Sport evidenzia un turno particolarmente equilibrato, con diversi incroci tra squadre impegnate negli stessi obiettivi stagionali.

Il programma della 28ª giornata


Oggi:

Padova-Spezia (19.00)

Cesena-Monza (20.00)

Reggiana-Südtirol (20.00)

Venezia-Avellino (20.00)

Virtus Entella-Modena (20.00)

Domani:

Carrarese-Catanzaro (19.00)

Bari-Empoli (20.00)

Frosinone-Pescara (20.00)

Juve Stabia-Sampdoria (20.00)

Palermo-Mantova (20.00)

Come sottolinea il Corriere dello Sport, particolare attenzione è rivolta alla sfida del Barbera tra Palermo e Mantova, con i rosanero chiamati a reagire dopo lo stop di Pescara.

La classifica aggiornata

In vetta resta grande equilibrio: Venezia e Monza guidano con 57 punti, seguite dal Frosinone a quota 54. Il Palermo è quarto con 51 punti, in piena zona playoff. Il Corriere dello Sport mette in evidenza anche il Catanzaro, quinto a 45, mentre la zona centrale della graduatoria vede Modena a 43 e Juve Stabia a 39.

Nella parte bassa, situazione delicata per Mantova (27 punti), Spezia, Virtus Entella e Bari (25), con il Pescara fanalino di coda a 21 punti. Un quadro che, come rimarca il Corriere dello Sport, rende questa 28ª giornata uno snodo potenzialmente decisivo per gli equilibri del campionato.

Il turno entra dunque nel vivo con scenari ancora apertissimi sia per la promozione diretta sia per la salvezza.

