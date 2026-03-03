Corriere dello Sport: “Palermo-Mantova, le probabili formazioni: Bani in dubbio, Le Douaron torna titolare”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
palermo carrarese 5-0 (3) augello le douaron

Vigilia di campionato al “Barbera”, dove domani alle ore 20.00 il Palermo ospiterà il Mantova nel match valido per la 28ª giornata di Serie B. Come riporta il Corriere dello Sport, la sfida sarà trasmessa su Dazn, Prime e Onefootball TV. Il Corriere dello Sport indica Ayroldi di Molfetta come direttore di gara, assistito da Fontemurato e Zanellati, con Iannello quarto uomo, Nasca al Var e Del Giovane Avar.

Qui Palermo


Inzaghi dovrebbe confermare il 3-4-2-1. Tra i pali Joronen, con Peda, Bani e Ceccaroni nella linea difensiva. Molto dipenderà, come sottolinea il Corriere dello Sport, dalle condizioni di Bani e Magnani, entrambi non al meglio: l’ex Verona resta in dubbio, mentre Peda è pronto a subentrare in caso di necessità.

A centrocampo Segre e Ranocchia in mezzo, con Gyasi e Augello sulle corsie. Sulla trequarti Palumbo e Le Douaron, con Pohjanpalo riferimento offensivo. Il Corriere dello Sport evidenzia come Le Douaron sia in vantaggio su Johnsen per una maglia dal primo minuto.

Tra i convocati figurano Gomis, Rui Modesto, Bereszynski, Pierozzi, Veroli, Magnani, Gomes, Vasic, Giovane, Blin, Johnsen e Corona. Diffidati Pierozzi e Bereszynski.

 

Qui Mantova

Il Mantova di Modesto si presenterà con il 3-4-2-1. Davanti a Bardi agiranno Castellini, Meroni e Dembélé. In mezzo al campo spazio a Radaelli e Tiago Gonçalves sugli esterni, con Kouda e Trimboli in posizione centrale. Sulla trequarti Buso e Bragantini a supporto di Mancuso.

Secondo il Corriere dello Sport, a sinistra Tiago Gonçalves resta in vantaggio su Benaissa, mentre Modesto può contare su ampia scelta nel reparto arretrato. Indisponibili Balcot, Bonfanti e Muci. Diffidati Kouda, Meroni, Paoletti e Ruocco.

Sarà una gara delicata per entrambe: il Palermo cerca riscatto dopo il ko di Pescara, il Mantova punti preziosi in chiave salvezza. Il “Barbera” si prepara a spingere i rosanero in una sfida che può pesare sul cammino di entrambe.

