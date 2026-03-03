Corriere dello Sport: “Palermo, emergenza in difesa: Bani e Magnani in dubbio, chance per Peda”

Il Palermo prepara la sfida contro il Mantova con più di un interrogativo nel reparto arretrato. Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, l’attenzione dello staff tecnico è concentrata sulle condizioni di Bani e Magnani, entrambi in forte dubbio per il prossimo impegno.

Paolo Vannini sul Corriere dello Sport evidenzia come Bani abbia saltato la trasferta di Pescara a causa di un mix tra influenza e problemi muscolari, mentre Magnani è uscito acciaccato dall’ultima gara, lasciando lo staff rosanero in apprensione. Secondo Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, le loro eventuali assenze rappresenterebbero un problema significativo in una fase della stagione in cui equilibrio e solidità difensiva risultano determinanti.





In caso di doppio forfait, potrebbe essere Peda a raccogliere il testimone al centro della difesa. Una soluzione che Inzaghi sta valutando con attenzione, anche perché — come rimarca ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport — la partita si preannuncia particolarmente delicata e serviranno garanzie immediate.

Il tecnico dovrà quindi individuare, tra i giocatori meno impiegati nelle ultime settimane, chi possa offrire affidabilità e personalità in un momento che non consente margini di errore. La gestione dell’emergenza difensiva potrebbe rivelarsi uno snodo cruciale nella corsa rosanero.