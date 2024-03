Corriere dello Sport: “Palermo, lieve risentimento per Ranocchia. Le ultime”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma su un lieve risentimento muscolare per Ranocchia.

A Lecco il copione si è ripetuto: «E’ stata una vittoria fondamentale per ripartire – ha sottolineato Filippo Ranocchia – venivamo da due sconfitte e l’unica cosa che volevamo erano i 3 punti. Sapevamo che era una gara insidiosa. Abbiamo dimostrato la forza del gruppo». Sostituito al 59’, l’ex Empoli ha accusato un fastidio muscolare. I controlli hanno evidenziato un lieve risentimento. Filtra ottimismo, in ogni caso, in merito alla sua presenza venerdì contro il Venezia.