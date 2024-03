Corriere dello Sport: “Serie B, da Stroppa ad Aglietti: 17 esoneri”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul campionato di serie B e sugli esoneri.

Con l’esonero abbastanza inatteso di Fabio Caserta a Cosenza sono diventati adesso 17 i cambi di questa stagione. Il primo a Cremona con Stroppa che ha preso il posto di Ballardini dopo 5 giornate. Poi Zaffaroni per Vecchi alla Feralpi dopo 10, Breda per Lucarelli a Terni dopo 12, Castori per Viali ad Ascoli e D’Angelo per Alvini a La Spezia dopo 13 e Valente per Bisoli alla Sud Tirol dopo 15.

A Brescia a Gastaldello è subentrato alla tredicesima Maran dopo il breve interregno di Berlinghieri, a Como ci sono stati i cambi Fabregas-Longo dopo 13, Fabregas-Cassetti, in attesa del permesso per l’ex blaugrana, e, poi, l’arrivo di Roberts, a Bari ha iniziato Mignani, poi è subentrato, alla decima giornata, Marino che ha lasciato la panchina a Iachini mentre a Lecco è tornato Foschi che era stato esonerato dopo le prime sei partite dei manzoniani, alla decima giornata d’andata, sostituito da Bonazzoli, al quale era subentrato, dopo 24 giornate, Aglietti.

CONFRONTI. Dunque , 17 cambi dopo 29 giornate. Lo scorso anno c’è stato il record di cambi, ben 23, senza contare quelli avvenuti in estate, prima dell’inizio del torneo, a Palermo (Corini per Baldini) ed a Bolzano (Greco per Zauli). Anche e soltanto nel 2010/11, con 21, e nel 2019/20, con 18, si sono contati più cambi in panchina. A quota 17, come oggi, troviamo il 2018/19. Il record positivo nell’era dei playoff sono i soli 8 cambi fatti registrare nella stagione 2007/08, a Grosseto, Piacenza, Cesena, Ravenna (due), Bari, Mantova ed Avellino.