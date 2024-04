Corriere dello Sport: “Palermo, Grosso in pole per sostituire Corini. Ma lui non è ancora del tutto convinto”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla panchina del Palermo e su Grosso.

Al Palermo la situazione tecnica si sta ingarbugliando. Corini dopo gli ultimi tracolli sembra ormai fuori dai giochi, ma Fabio Grosso, la pista principale su cui i dirigenti rosa avevano puntato, non è così convinto di voler subentrare in corsa.

Altre piste sono impraticabili, come quella di Sottil causa regolamento, o appena sfiorate, come nel caso di Rino Gattuso, che sarebbe invece libero avendo rescisso l’accordo col Marsiglia in febbraio.

Grosso ha iniziato a trattare col City sulla base di due anni e mezzo di contratto ma poi ha chiesto tempo. Dopo la trionfale promozione della scorsa stagione a Frosinone, aveva scelto Lione per ricominciare ma dopo due mesi è andato via fra incidenti e polemiche. Vuole riflettere.