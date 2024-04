Corriere dello Sport: “Corini-Palermo, sarà addio. Il cammino si è fermato a Cremona”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla situazione della panchina rosanero.

Al momento c’è uno stallo per la panchina di una squadra che invece ha fretta perché già sabato affronterà una delicatissima sfida con la Sampdoria, a questo punto decisiva per la posizione nei playoff. Anche per questa incertezza, formalmente l’esonero a Corini non è stato ancora comunicato, tanto che ieri mattina il tecnico ha comunque diretto la seduta di scarico al centro di Torretta, in un clima apparentemente normale.

Ma che non si possa più andare avanti così stavolta è evidente anche al management del City Group, che dopo il ko di Pisa, ha dovuto prendere atto che la lodevole intenzione di lavorare sulla continuità tecnica non solo non sta producendo i miglioramenti attesi, ma ha di fatto moltiplicato le fragilità di una squadra che sembra soffrire la posizione in eterno bilico dell’allenatore fino a ripetere sempre gli stessi errori. L’obiettivo diventa un finale di stagione che protegga almeno la disputa dei playoff.