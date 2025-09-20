Corriere dello Sport: “Palermo-Bari 2-0. Le pagelle”

Il successo del Palermo contro il Bari al “Barbera” (2-0 firmato Le Douaron e Gomes) è stato raccontato e valutato da Paolo Vannini sulle colonne del Corriere dello Sport. Di seguito, i voti assegnati ai protagonisti della sfida.

Palermo

Joronen 6

Pierozzi 6,5

Bani 6

Ceccaroni 6,5

Gyasi 6,5

Diakitè 6,5

Segre 7

Giovane sv

Ranocchia 6,5

Blin sv

Augello 6

Brunori 6

Le Douaron 7

Palumbo 6

Gomes 7

Pohjanpalo 6

Inzaghi (All.) 7

Bari

Cerofolini 7

Dickmann 6

Vicari 6

Nikolaou 5,5

Dorval 5,5

Rao sv

Verreth 5,5

Braunoder 5,5

Cerri sv

Sibilli 5

Darboe 6

Pagano 6

Castrovilli 6,5

Antonucci sv

Moncini 6

Gytkjaer 5,5

Caserta (All.) 6