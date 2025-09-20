Corriere dello Sport: “Palermo-Bari 2-0. Le pagelle”
Il successo del Palermo contro il Bari al “Barbera” (2-0 firmato Le Douaron e Gomes) è stato raccontato e valutato da Paolo Vannini sulle colonne del Corriere dello Sport. Di seguito, i voti assegnati ai protagonisti della sfida.
Palermo
Joronen 6
Pierozzi 6,5
Bani 6
Ceccaroni 6,5
Gyasi 6,5
Diakitè 6,5
Segre 7
Giovane sv
Ranocchia 6,5
Blin sv
Augello 6
Brunori 6
Le Douaron 7
Palumbo 6
Gomes 7
Pohjanpalo 6
Inzaghi (All.) 7
Bari
Cerofolini 7
Dickmann 6
Vicari 6
Nikolaou 5,5
Dorval 5,5
Rao sv
Verreth 5,5
Braunoder 5,5
Cerri sv
Sibilli 5
Darboe 6
Pagano 6
Castrovilli 6,5
Antonucci sv
Moncini 6
Gytkjaer 5,5
Caserta (All.) 6