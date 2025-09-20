Corriere dello Sport: “Le Douaron apre la strada al Palermo”

PALERMO – Una notte da capolista solitaria. Il Palermo, trascinato dal calore di un “Barbera” innamorato e gremito da oltre 32.000 spettatori, si prende la vetta della classifica con autorità. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la squadra di Inzaghi ha superato il Bari con pazienza e determinazione, firmando il successo solo nell’ultimo quarto d’ora di gioco.

Una sfida intensa e vibrante

Il primo tempo ha regalato ritmo e spettacolo, con il Bari capace di creare più di un’occasione, anche grazie a un ispirato Castrovilli. Le parate decisive di Cerofolini hanno mantenuto lo 0-0, respingendo conclusioni di Brunori, Ceccaroni e Palumbo. Nella ripresa, sottolinea ancora Vannini sul Corriere dello Sport, è emersa la compattezza rosanero, con la squadra di Inzaghi brava a non perdere lucidità e a colpire nel momento giusto.

L’episodio decisivo

La svolta è arrivata su un pallone conteso in area: Castrovilli, Dickmann e Le Douaron si sono avventati sul cross, ma il francese è stato il più rapido a deviare in rete, confermando la sua predilezione per le sfide contro il Bari. «È targata Francia la vittoria del Palermo», scrive Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, sottolineando la capacità dei rosanero di sfruttare anche la profondità della panchina.

Panchina determinante

In pieno recupero, infatti, è stato Gomes – altro subentrato – a chiudere i conti con un sinistro imprendibile su assist di Pohjanpalo. La scelta di Inzaghi di puntare sulla freschezza degli ingressi si è rivelata decisiva, mentre i cambi di Caserta non hanno prodotto effetti. Il Bari, pur non demeritando sul piano del gioco, paga una serie di trasferte difficili e una classifica che non rispecchia del tutto il valore espresso.

Inzaghi convince

«In pochi mesi Inzaghi ha già trasmesso il suo spirito al gruppo», osserva Paolo Vannini sulle pagine del Corriere dello Sport. Il Palermo difende con ordine, attacca con pazienza e, soprattutto, dimostra di avere alternative di qualità in ogni reparto. Un segnale forte alla concorrenza, in attesa delle risposte di Cesena e Modena.