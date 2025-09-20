Palermo-Bari, la voce dei tifosi: «Con Inzaghi un grande allenatore, quest’anno la A è un dovere»

Manfredi Esposito Settembre 20, 2025

PALERMO – La vittoria contro il Bari ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi rosanero, che al termine del match hanno espresso tutta la loro soddisfazione davanti alle telecamere.

Un coro unanime ha accompagnato l’uscita dallo stadio: «Adesso abbiamo un grande allenatore». L’arrivo di Filippo Inzaghi e l’avvio di stagione da protagonista hanno acceso la fiducia del popolo del Barbera, convinto che questa possa essere la stagione giusta.

Molti sostenitori non hanno nascosto le ambizioni: «Se non andiamo in A quest’anno, non ci andiamo più». Un sentimento condiviso che conferma il legame sempre più forte tra squadra e tifoseria, unite dal sogno della promozione.

 

