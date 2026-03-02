Corriere dello Sport: “Pescara-Palermo 2-1. Le pagelle”

Nel giudizio pubblicato dal Corriere dello Sport, il protagonista assoluto di Pescara-Palermo 2-1 è Lorenzo Insigne, premiato con un 8 in pagella. Il quotidiano evidenzia la prestazione del capitano biancazzurro, decisivo nel ribaltare il match e trascinare gli adriatici verso una vittoria pesantissima.

Secondo il Corriere dello Sport, la squadra di Gorgone merita voti alti soprattutto per l’intensità e la qualità espressa nella ripresa. Buone valutazioni per Bettella (6,5), Faraoni (6,5), Acampora (6,5), Brugman (6,5), Valzania (6,5) e per Meazzi (7), autore del gol decisivo. Sufficienza per Saio (6), decisivo in alcuni interventi, e per Russo e Di Nardo (6,5). Gorgone ottiene un 7,5 per la gestione della gara e la reazione dopo lo svantaggio.


Diverso il tono nei confronti del Palermo. Il Corriere dello Sport assegna un 5 a Joronen, ritenuto responsabile nell’episodio del pareggio, mentre la difesa rosanero si ferma al 5,5 per Peda e Magnani, con Ceccaroni sufficiente (6). A centrocampo voti sotto la media per Segre (5,5) e Ranocchia (5,5), mentre Gomes e Blin entrati dalla panchina strappano la sufficienza. Johnsen (5,5) non incide, Le Douaron entra con discreto impatto (6). Pohjanpalo, autore del momentaneo vantaggio, ottiene 6,5.

Per Inzaghi il voto è 5,5: secondo il Corriere dello Sport, il Palermo non è stato il solito e ha pagato una giornata sotto tono contro un Pescara più affamato.

L’arbitro Maresca di Napoli viene valutato 6,5, con giudizio positivo sulla direzione di gara.

