Corriere dello Sport: “Modena-Palermo 0-0. Le pagelle”
Secondo le valutazioni riportate dal Corriere dello Sport, la sfida tra Modena e Palermo si chiude con voti complessivamente equilibrati, specchio fedele di una gara bloccata e povera di acuti. Il quotidiano sportivo, attraverso le pagelle del Corriere dello Sport, fotografa una partita più tattica che spettacolare, con poche individualità capaci di emergere nettamente.
MODENA
Chichizola 6,5
Tonoli 6
Nador 6,5
Nieling 6,5
Zampano 5,5
Massolin 5,5 (35’ st Pyyhtia sv)
Gerli 7
Santoro 6,5 (43’ st Magnino sv)
Zanimacchia 5,5 (18’ st Beyuku 6)
Mendes 5 (35’ st Defrel sv)
De Luca 5,5 (18’ st Gliozzi 5,5)
Allenatore: Sottil 6
PALERMO
Joronen 6,5
Peda 5,5 (32’ st Bereszynski sv)
Bani 6
Ceccaroni 6
Pierozzi 6
Gomes 5,5 (18’ st Gyasi 6)
Ranocchia 6,5
Augello 6
Palumbo 6 (38’ st Le Douaron sv)
Segre 5,5
Pohjanpalo 5 (38’ st Corona sv)
Allenatore: F. Inzaghi 6
ARBITRO
Dionisi (L’Aquila) 6