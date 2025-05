Corriere dello Sport: “Inzaghi-Palermo, numeri da promozione – Due salti in A e 97 vittorie in Serie B”

ue promozioni in cinque stagioni, la storica cavalcata a Benevento e l’ultima impresa a Pisa, riportando i nerazzurri in Serie A dopo 34 anni. Come ricostruisce oggi il Corriere dello Sport, Filippo Inzaghi ha costruito un percorso solido e vincente sulle panchine della Serie B, lasciando un segno indelebile anche nelle piazze di Venezia, Brescia e Reggina.

Su una panchina di B, scrive il Corriere dello Sport, Inzaghi «viaggia come un treno»: 191 partite complessive, 97 vittorie, 49 pareggi e 45 sconfitte, playoff compresi. Numeri che certificano la sua efficacia e continuità, in una categoria che conosce ormai come pochi.

Un tecnico da risultati ovunque

L’esordio tra i cadetti è nel 2017/18 con il Venezia, che chiude la stagione al quinto posto e accede ai playoff. Nel 2019/20, arriva la consacrazione con il Benevento, dominando il campionato e centrando la promozione con un rendimento vicino al record assoluto.

Nel 2021/22, con il Brescia, Inzaghi era in piena corsa promozione prima dell’esonero voluto dal presidente Massimo Cellino. L’anno seguente, alla guida della Reggina, firma un altro piccolo miracolo: nonostante una penalizzazione di 5 punti, chiude settimo, conquistando i playoff e superando proprio il Palermo, prima del fallimento del club calabrese.

Anche in Serie A un bagaglio importante

Come ricorda ancora il Corriere dello Sport, Inzaghi ha totalizzato anche 113 panchine in Serie A, sedendosi sulle panchine di Milan, Bologna, Benevento e Salernitana, affrontando contesti molto diversi ma sempre con identità e professionalità.

Numeri, esperienze e risultati che oggi lo rendono il profilo ideale per un progetto ambizioso come quello del Palermo, deciso a puntare in alto con un tecnico che in Serie B ha già dimostrato di sapere come si arriva in vetta.