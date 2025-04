Corriere dello Sport: “Il Bari cerca punti playoff. Longo si aspetta una grande prova”

Sarà una serata da dentro o fuori quella di oggi per il Bari, atteso dal delicato match contro il Palermo al “San Nicola”. Come evidenziato da Antonio Guido sul Corriere dello Sport, il tecnico Moreno Longo chiede alla sua squadra di dare un segnale forte nella corsa playoff: «È una partita importante, a sei giornate dalla fine non può essere altrimenti. Va vissuta come una possibilità. Il Palermo? Una squadra che avrebbe dovuto stare nelle prime posizioni già dall’inizio per il valore che ha. Da gennaio, poi, ha trovato identità e un finalizzatore come Pohjanpalo: otto gol nelle ultime otto partite parlano da soli. Dovremo fare una grande partita».

Obiettivo playoff

Il Bari è sospinto dall’entusiasmo dei 15.000 tifosi attesi sugli spalti e sa di giocarsi una fetta importante del futuro. I playoff rappresentano l’obiettivo dichiarato di inizio stagione, e come sottolineato da Longo «vogliamo darci altre risposte. Quando il peso delle partite si alza, dobbiamo rispondere presenti, affrontando la gara con l’atteggiamento giusto per 95 minuti, senza cedere alla frustrazione. Mentalità, personalità, reazione e gestione saranno fondamentali. Anche nei momenti di difficoltà dobbiamo restare dentro la partita».

Scelte e dubbi

Il Bari visto a Catanzaro potrebbe essere confermato, anche se ci sono ancora un paio di dubbi: davanti il ballottaggio è tra Lasagna e Favilli, con Pereiro alla ricerca della giusta ispirazione. In difesa, Mantovani è pronto a riprendersi il suo posto, mentre Simic insidia Vicari per una maglia da titolare. «La gestione delle forze sarà cruciale», ammette Longo, «ma adesso sono concentrato solo sulla prossima partita. In queste fasi anche i subentranti possono diventare decisivi».