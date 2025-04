Bari-Palermo, le probabili formazioni: Dionisi con gli uomini contati, Longo recupera Mantovani

Questa sera allo stadio “San Nicola” di Bari (calcio d’inizio alle ore 20.30, diretta su DAZN anche in chiaro), si alzerà il sipario sull’attesissimo anticipo della 33ª giornata di Serie BKT tra Bari e Palermo. La partita sarà diretta da Kevin Bonacina della sezione di Bergamo, assistito da Cipriani e Arace, con Grasso quarto uomo. Al Var ci sarà Pairetto, all’Avar Maggioni.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Bari di Moreno Longo si schiererà con il 3-5-2. Tra i pali Radunovic, mentre in difesa torna titolare Mantovani al fianco di Vicari e Obaretin, con Pucino che rifiata. A centrocampo agiscono Favasuli, Maita, Benali, Maggiore e Dorval, mentre in attacco spazio a Pereiro e Favilli, anche se resta vivo fino all’ultimo il ballottaggio con Lasagna. Assente Lella, mentre tra i diffidati figurano Favasuli, Favilli, Benali e Dorval.

Per il Palermo, come riportato dal Corriere dello Sport, la situazione è decisamente più complicata. Dionisi, costretto a fare i conti con numerose assenze, proporrà un 3-4-2-1. In porta ci sarà Audero, protetto dal trio difensivo composto da Magnani, Blin (adattato a centrale) e Baniya. A centrocampo confermati Pierozzi e Lund sulle corsie laterali, con Gomes e Ranocchia in mezzo. Sulla trequarti agiranno Verre e Brunori a supporto di Pohjanpalo, autentico trascinatore dei rosanero con 8 gol nelle ultime 8 partite. Tra gli indisponibili spiccano Gomis, Nikolaou, Di Francesco e Ceccaroni. In panchina ci saranno anche il giovane Avena (classe 2007) e gli attaccanti Henry e Le Douaron.

Le probabili formazioni:

BARI (3-5-2):

Radunovic; Mantovani, Vicari, Obaretin; Favasuli, Maita, Benali, Maggiore, Dorval; Pereiro, Favilli.

Allenatore: Longo.

A disposizione: Pissardo, Marfella, Oliveri, Novakovic, Bellomo, Bonfanti, Tripaldelli, Lasagna, Maiello, Falletti, Pucino, Simic, Saco.

Indisponibili: Lella.

Diffidati: Favasuli, Favilli, Benali, Dorval.

PALERMO (3-4-2-1):

Audero; Magnani, Blin, Baniya; Pierozzi, Gomes, Ranocchia, Lund; Verre, Brunori; Pohjanpalo.

Allenatore: Dionisi.

A disposizione: Desplanches, Sirigu, Diakitè, Buttaro, Vasic, Avena, Di Mariano, Insigne, Henry, Le Douaron.

Indisponibili: Gomis, Nikolaou, Di Francesco, Ceccaroni.

Squalificati: Segre.

Diffidati: Gomes, Nikolaou, Blin.