Corriere dello Sport: “Empoli, Andreoletti debutta contro il Palermo. Il Castellani si prepara alla sfida con la capolista”

Il debutto di Matteo Andreoletti sulla panchina dell’Empoli coincide con una delle sfide più impegnative della stagione. Al Carlo Castellani arriva il Palermo di Filippo Inzaghi, capolista del campionato e principale candidato alla promozione in Serie A. Come racconta Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, la formazione toscana si prepara ad affrontare i rosanero in un clima di grande attesa, con l’obiettivo di inaugurare positivamente il nuovo corso tecnico dopo l’addio a Guido Pagliuca.

Empoli, Andreoletti riparte dalla sfida contro la capolista





Il Castellani si prepara a vestirsi a festa per una partita che rappresenta un banco di prova importante per i padroni di casa. Il Palermo viene considerato la squadra da battere in questa Serie B, una formazione costruita per conquistare il primo posto e tornare nella massima categoria a dieci anni dall’ultima partecipazione.

Secondo quanto evidenziato da Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, le motivazioni non mancano all’Empoli, chiamato a reagire dopo il cambiamento in panchina. La società toscana ha deciso di interrompere il rapporto con Guido Pagliuca e affidarsi a Matteo Andreoletti, tecnico trentasettenne originario di Alzano Lombardo, reduce dalle esperienze con Benevento e Padova.

Il nuovo allenatore ha avuto dieci giorni per conoscere la squadra e iniziare a trasmettere le proprie idee, trovando risposte incoraggianti da parte del gruppo.

Andreoletti: «Ho capito subito di essere arrivato nel posto giusto»

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita, Andreoletti ha raccontato le sensazioni vissute durante i primi giorni alla guida dell’Empoli.

«Detto che non pensavo di tornare in panchina così presto, in questi ultimi dieci giorni mi sono svegliato ogni mattina con la voglia matta di andare al campo. Questa sensazione mi ha fatto capire in fretta di essere arrivato nel posto giusto e, al tempo stesso, di aver ripreso a fare ciò che amo».

Il tecnico ha poi sottolineato la disponibilità incontrata all’interno dello spogliatoio:

«Per questo devo ringraziare soprattutto i ragazzi del gruppo squadra, che mi hanno accolto con grande disponibilità, permettendomi di lavorare nelle migliori condizioni. Ho trovato entusiasmo, motivazioni e un buonissimo stato di forma. Con questo spirito ci sono tutti i presupposti per raggiungere risultati importanti».

Il Palermo fa paura: «È la squadra più forte del campionato»

L’allenatore dell’Empoli non ha nascosto il valore della formazione di Filippo Inzaghi, riconoscendo apertamente la superiorità tecnica dei rosanero rispetto alle altre concorrenti.

«Ho già avuto più di un’occasione per esprimere il mio giudizio positivo sul Palermo, quindi è inutile dilungarsi sul valore di questa squadra. Ci troveremo contro un avversario che considero il più forte del campionato per qualità dei singoli e per il valore dell’allenatore».

Parole che confermano il rispetto nei confronti della capolista, ma che non ridimensionano le ambizioni dell’Empoli in vista del confronto.

Empoli, Monaco e Yepes assenti. Recuperano Egan, Belardinelli e Shpendi

Come riferisce Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, Andreoletti dovrà fare i conti con alcune assenze, pur potendo contare sul recupero di diversi elementi che nei giorni scorsi avevano lavorato a parte.

«Non ci saranno Monaco e Yepes, quest’ultimo colpito da un lutto familiare e per questo esentato dall’impegno odierno. Egan, Belardinelli e Shpendi sono tornati ad allenarsi con il gruppo, ma non hanno nelle gambe un minutaggio elevato».

Tre recuperi importanti, dunque, anche se il loro impiego dovrà essere gestito alla luce delle condizioni fisiche.

Empoli, proseguono le trattative per l’ingresso di nuovi investitori

Oltre alle questioni di campo, in casa Empoli resta aperto anche il capitolo societario. Sono infatti in corso le trattative per l’ingresso di un nuovo gruppo al fianco della famiglia Corsi.

Nel corso della settimana non si è svolto l’incontro che avrebbe potuto portare alla fumata bianca, ma sono emersi i nomi di due realtà interessate: BPGC, fondo indipendente con sede a New York, e Square Mc, società specializzata nell’investment banking e nella consulenza finanziaria.

La prossima settimana potrebbe risultare importante per comprendere quale delle due realtà statunitensi entrerà eventualmente a far parte del progetto azzurro.

Come sottolinea infine Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, per il momento l’attenzione dell’Empoli è concentrata esclusivamente sul terreno di gioco. La sfida contro il Palermo rappresenta un appuntamento particolarmente delicato, ma anche un’occasione per valutare le prime risposte della squadra sotto la guida di Andreoletti.