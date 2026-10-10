Corriere dello Sport: “Empoli-Palermo, le probabili formazioni e dove vederla in tv: Fortin titolare, Andreoletti punta su Popov e Distefano”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026
palermo padova 2-1 (60) fortin

Tutto pronto per Empoli-Palermo, sfida in programma oggi, sabato 10 ottobre, alle ore 15 allo stadio Carlo Castellani. I rosanero di Filippo Inzaghi tornano in campo dopo la lunga sosta per le Nazionali, mentre i toscani si preparano al debutto ufficiale del nuovo allenatore Matteo Andreoletti. Secondo le probabili formazioni pubblicate dal Corriere dello Sport, il Palermo dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Fortin tra i pali, mentre l’Empoli potrebbe schierarsi con il 3-5-2, affidandosi alla coppia offensiva composta da Distefano e Popov.

Palermo, Fortin in porta. Cassandro e Ceccaroni dal primo minuto


Il Corriere dello Sport indica Mattia Fortin come favorito per una maglia da titolare tra i pali, nonostante il recupero di Mattia Perin, che dovrebbe iniziare dalla panchina.

In difesa, davanti al portiere rosanero, spazio a Cassandro sulla destra e Augello sulla sinistra, con Bani e Ceccaroni a comporre la coppia centrale. Magnani, invece, dovrebbe partire tra le riserve.

A centrocampo confermata la coppia formata da Segre e Ranocchia, mentre sulla trequarti dovrebbero agire Vavassori, Antonio Palumbo e Johnsen, a sostegno dell’unica punta Pohjanpalo.

Non sarà disponibile Federico Barba, fermato da un risentimento dell’ultim’ora. Restano indisponibili anche Joronen e Strefezza.

Empoli, Andreoletti pensa al 3-5-2. Deli al posto di Yepes

Per quanto riguarda i padroni di casa, il Corriere dello Sport ipotizza un Empoli schierato con il 3-5-2. Tra i pali dovrebbe esserci Seghetti, protetto dal terzetto difensivo formato da Magnino, Curto e Cauz.

Sulle corsie esterne spazio a Ceesay e Corrado, mentre in mezzo al campo dovrebbero giocare Biondini, Deli e Saporiti.

Proprio Deli potrebbe prendere il posto di Yepes, indisponibile per la gara. In attacco, invece, la coppia scelta da Andreoletti dovrebbe essere composta da Distefano e Popov.

Tornano a disposizione Egan e Shpendi, ma entrambi sembrano destinati inizialmente alla panchina. Assente anche Monaco.

Empoli-Palermo, le probabili formazioni del Corriere dello Sport

EMPOLI (3-5-2): Seghetti; Magnino, Curto, Cauz; Ceesay, Biondini, Deli, Saporiti, Corrado; Distefano, Popov.

Allenatore: Matteo Andreoletti.

A disposizione: Perisan, Filippis, Romagnoli, Bembnista, Indragoli, Degli Innocenti, Zedadka, Belardinelli, Bandinelli, Egan, Shpendi, Uuqi.

Indisponibili: Yepes, Monaco.

Squalificati: Nessuno.

Diffidati: Nessuno.

PALERMO (4-2-3-1): Fortin; Cassandro, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Vavassori, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

A disposizione: Perin, Nespola, Pierozzi, Peda, Bozzolan, Magnani, Gomes, Hernani, Estevez, Mazzitelli, Gyasi, Gabrielloni.

Indisponibili: Joronen, Strefezza, Barba.

Squalificati: Nessuno.

Diffidati: Nessuno.

Empoli-Palermo, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La sfida tra Empoli e Palermo, in programma oggi alle ore 15 allo stadio Carlo Castellani, sarà trasmessa in diretta su DAZN, Prime Video e OneFootball TV, secondo le indicazioni riportate dal Corriere dello Sport.

Gli appassionati potranno quindi seguire il confronto attraverso le piattaforme che propongono la diretta del campionato di Serie B, in base alle rispettive modalità di accesso.

Empoli-Palermo, arbitro e designazione completa

A dirigere l’incontro sarà Marinelli della sezione di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Ceolin e Laghezza.

Il quarto ufficiale sarà Mazzoni, mentre al VAR opererà Maggioni, con Rapuano nel ruolo di AVAR.

La designazione arbitrale completa:

Arbitro: Marinelli (Tivoli)

Assistenti: Ceolin e Laghezza

Quarto ufficiale: Mazzoni

VAR: Maggioni

AVAR: Rapuano

Come emerge dalle indicazioni del Corriere dello Sport, Inzaghi dovrebbe dunque affidarsi a una formazione nel segno della continuità, mentre Andreoletti è pronto a inaugurare la propria esperienza sulla panchina azzurra con un assetto a due punte.

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