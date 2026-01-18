Corriere dello Sport: “Cheddira–Lecce, asse caldo. Tutte le trattative del giorno in serie A”

Gennaio 18, 2026

Il nome in cima alla lista del Lecce per rinforzare l’attacco è Walid Cheddira. L’attaccante classe 1998 è il profilo individuato da Eusebio Di Francesco dopo l’infortunio di Francesco Camarda e rappresenta una pista concreta, come riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport.

Cheddira, di proprietà del Napoli e attualmente al Sassuolo, ha già lavorato con Di Francesco ai tempi del Frosinone e il club emiliano sarebbe pronto a liberarlo. Nonostante alcune proposte arrivate dalla Serie B, la volontà del calciatore resta quella di proseguire in Serie A. La formula allo studio è un prestito fino a giugno con diritto di riscatto, secondo quanto riferisce ancora il Corriere dello Sport.

Verona e Genoa si muovono

Intanto l’Hellas Verona ha chiuso un’operazione in entrata: ufficiale l’arrivo di Pol Lirola. Il terzino spagnolo torna in Italia a titolo definitivo dopo aver già vestito le maglie di Fiorentina, Sassuolo e Frosinone. Un rinforzo di esperienza per la fascia gialloblù, come sottolineato da Eleonora Trotta del Corriere dello Sport.

Sul fronte Genoa, resta a un passo Matteo Dagasso. I rossoblù hanno rilanciato l’offerta nelle ultime ore per il talento del Pescara, superando la concorrenza del Venezia e attendendo ora il via libera definitivo del club abruzzese. In parallelo, il Genoa continua a monitorare Cristian Casseres del Tolosa, mentre resta in stand-by l’operazione Tommaso Baldanzi.

Asllani, Lookman e gli altri dossier

Ancora incerto il futuro di Kristjan Asllani. Dopo essere uscito dai radar del Torino, il centrocampista dell’Inter è stato proposto a Genoa, Cagliari e Sassuolo, con alcuni sondaggi anche dall’estero. Servirà tempo per individuare la soluzione giusta.

Capitolo Atalanta: resta da monitorare la posizione di Ademola Lookman, seguito con attenzione dal Galatasaray e da alcuni club di Premier League. La Dea, però, non intende fare sconti e continua a chiedere 40 milioni di euro, riporta il Corriere dello Sport.

Il Torino, invece, tiene in pugno Rafael Obrador del Benfica: prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 15 milioni. I granata seguono anche Stefan Posch, oggi al Como, ma sul difensore austriaco si sono inseriti Mainz e Colonia. Infine, in occasione della sfida del Maradona, il Sassuolo ha avuto nuovi contatti con il Napoli per Pasquale Mazzocchi, anche se resta da convincere l’esterno a lasciare la Campania, conclude Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport.

