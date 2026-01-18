Gazzetta dello Sport: “Palermo-Spezia, le probabili formazioni”

È tutto pronto al “Barbera” per Palermo-Spezia, sfida in programma oggi alle 17.15 e valida per il campionato di Serie B. I rosanero vanno a caccia della quinta vittoria interna consecutiva, mentre lo Spezia cerca punti pesanti per rilanciarsi. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Filippo Inzaghi – squalificato e sostituito in panchina da D’Angelo – è orientato a confermare il 3-4-2-1 con una novità significativa sulla trequarti.

Davanti a Joronen, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Bereszynski, Bani e Ceccaroni, con quest’ultimo che ha recuperato dopo i recenti problemi fisici. Sugli esterni spazio a Pierozzi a destra e Augello a sinistra, mentre in mezzo al campo agiranno Segre e Ranocchia. Alle spalle di Pohjanpalo, riferimento offensivo centrale, Inzaghi sorprende affidandosi a Palumbo e Gyasi, quest’ultimo schierato in posizione avanzata. Una scelta evidenziata dalla Gazzetta dello Sport, che sottolinea come l’ex Spezia sia chiamato a garantire dinamismo e inserimenti tra le linee.

In panchina per il Palermo ci saranno Gomis, Peda, Diakitè, Veroli, Vasic, Gomes, Giovane, Blin, Le Douaron e Corona. Indisponibile Magnani, mentre Palumbo è diffidato. Il tecnico rosanero seguirà la gara dalla tribuna a causa della squalifica, come ricordato ancora dalla Gazzetta dello Sport.

Sul fronte Spezia, Donadoni risponde con il 3-5-2. Tra i pali Radunovic, protetto dal terzetto Beruatto-Hristov-Wisniewski. A centrocampo spazio a Sernicola e Aurelio sulle corsie, con Kouda, Nagy e Cassata in mezzo. In attacco Di Serio è favorito per affiancare Vlahovic. In panchina Lapadula, pronto a subentrare a gara in corso. Anche in questo caso la Gazzetta dello Sport conferma le scelte di Donadoni e le principali alternative.

Il match sarà diretto da Massimi, con Peretti e Belsanti assistenti, Gauzolino quarto uomo, Piccinini al Var e Ghersini come Avar. Diretta tv su Dazn, Prime Video e OneFootball TV. Una sfida che pesa per la classifica e che, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre.