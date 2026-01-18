Giornale di Sicilia: “Palermo, affare Tramoni in stand-by: Diakitè verso l’uscita”

Il Palermo si prepara ad affrontare due settimane decisive di calciomercato con l’obiettivo di completare la rosa da mettere a disposizione di Inzaghi. La priorità è ormai chiara: inserire un profilo offensivo capace di raccogliere l’eredità tecnica lasciata da Brunori, garantendo qualità, imprevedibilità e peso specifico tra le linee. A fare il punto è Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, che fotografa una situazione ancora fluida ma ben delineata nelle sue direttrici principali.

In cima alla lista del direttore sportivo Osti continua a esserci Matteo Tramoni del Pisa. Il fantasista francese resta una pista concreta e costantemente monitorata, anche se ogni valutazione è necessariamente subordinata all’evoluzione del mercato del club toscano, impegnato in una fase di profonda ristrutturazione dell’organico sotto la guida di Gilardino. Come sottolinea Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia, Tramoni resta un obiettivo reale, ma al momento l’operazione è in stand-by.

Più lineare, sotto il profilo sia negoziale sia economico, appare invece la pista che conduce a Nicholas Pierini. L’esterno offensivo è in uscita dal Sassuolo e viene considerato un profilo funzionale alle esigenze del Palermo, per caratteristiche tecniche e adattabilità al sistema di gioco di Inzaghi. Più defilata, invece, la candidatura di Dennis Johnsen, sempre più orientato a restare alla Cremonese, anche alla luce della possibile partenza di Vazquez e della sua duttilità tattica, che lo rende prezioso in più ruoli. Uno scenario ricostruito con precisione da Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia.

Non sono tuttavia da escludere sorprese, soprattutto in una fase di mercato che può cambiare volto rapidamente. Sul fronte delle uscite, resta aperta la situazione legata a Diakitè, che al momento non ha ancora ricevuto offerte concrete, pur essendo seguito da diverse società di Serie B e Serie C. Da definire anche il futuro di Corona: il giovane palermitano ha attirato l’interesse di più club, pronti nei prossimi giorni a valutare un possibile affondo decisivo. Un quadro in evoluzione che, come ribadisce ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, accompagnerà il Palermo fino alle battute finali della sessione invernale.