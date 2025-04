Corriere dello Sport: “Catanzaro-Palermo, le probabili formazioni”

CATANZARO/PALERMO – La sfida tra Catanzaro e Palermo, in programma domenica alle 15 al “Ceravolo”, si avvicina con due squadre chiamate a giocarsi punti pesantissimi in chiave playoff. Entrambe le formazioni arrivano all’appuntamento con assenze rilevanti, ma anche con qualche rientro importante nei rispettivi organici.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico giallorosso Fabio Caserta dovrà fare a meno degli infortunati D’Alessandro, Pagano e Situm, oltre allo squalificato Pittarello. In compenso, ritrova un uomo per reparto: il difensore Antonini, il centrocampista Pontisso e l’attaccante La Mantia, oltre a poter contare su Quagliata, che agirà sull’out sinistro nel consueto 3-5-2.

Probabile formazione Catanzaro (3-5-2):

Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Cassandro, Pompetti, Petriccione, Ilie, Quagliata; Iemmello, Biasci.

A disposizione: Gelmi, Borrelli, Antonini, Corradi, Pontisso, Coulibaly, Seck, Compagnon, Maiolo, Paura, Buso, La Mantia.

Allenatore: Caserta.

Sul fronte rosanero, Alessio Dionisi recupera quasi tutti gli effettivi. L’unico ancora ai box è Di Francesco, mentre si prospettano i rientri di Segre a centrocampo e di Ceccaroni in difesa. Confermato lo schieramento con il 3-4-2-1, con Brunori e Pohjanpalo in avanti, supportati da Segre sulla trequarti.

Probabile formazione Palermo (3-4-2-1):

Audero; Baniya, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Blin, Gomes, Lund; Segre, Brunori; Pohjanpalo.

A disposizione: Desplanches, Sirigu, Diakitè, Buttaro, Nikolaou, Ranocchia, Vasic, Verre, Di Mariano, Insigne, Henry, Le Douaron.

Allenatore: Dionisi.