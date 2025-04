Corriere dello Sport: “Palermo, sfida di gol a Catanzaro: il tandem dei sogni contro il re della B”

PALERMO – Sarà una sfida a suon di gol quella tra Palermo e Catanzaro, in programma domenica. Da una parte Pietro Iemmello, capocannoniere della Serie B con 16 reti; dall’altra il tandem rosanero Pohjanpalo-Brunori, che insieme hanno firmato lo stesso numero di marcature, diventando il vero punto di forza dell’undici di Dionisi. Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, “da gennaio il finlandese viaggia a un ritmo strepitoso, a un passo dalla doppia cifra in appena nove presenze”.

Attacchi che fanno paura

Il match del “Ceravolo” si annuncia come una sfida in cui saranno i bomber a fare la differenza. Il Catanzaro ha segnato 10 gol nelle ultime quattro uscite, mentre il Palermo va in rete da 17 giornate consecutive, pur pagando in termini di equilibrio difensivo. Vannini evidenzia che “Audero subisce gol da cinque partite di fila”, segno di una retroguardia da registrare. Entrambi i tecnici, Caserta e Dionisi, stanno lavorando su correttivi, ma con attaccanti così determinanti – da Biasci a Iemmello per i giallorossi, e appunto Pohjanpalo e Brunori per i rosanero – ogni piano può saltare in un attimo.

La svolta della doppia punta

Quel che sembrava difficile in avvio si è rivelato un’intuizione vincente: far coesistere due centravanti di riferimento. “Pohjanpalo è il terminale offensivo puro, Brunori si è adattato ad arretrare il raggio d’azione senza perdere incisività”, scrive ancora Vannini. Il risultato? Dieci giornate consecutive in cui almeno uno dei due ha segnato, con due gare – a Cosenza e Salerno – dove entrambi hanno trovato la rete. Brunori è a quota 5, Pohjanpalo a 9. Una miscela letale su cui Dionisi punta per ottenere il bottino pieno in Calabria.

Trasferta senza tifosi

Come già accaduto a Bari, anche al “Ceravolo” il Palermo dovrà fare a meno del supporto dei propri tifosi. Il Prefetto di Catanzaro ha vietato la trasferta ai residenti in provincia di Palermo per motivi di ordine pubblico. La società rosanero aveva presentato ricorso al Tar, ma – riferisce il Corriere dello Sport – la richiesta è stata respinta. Una decisione che pesa sul clima del match, ma che non cambia l’obiettivo del Palermo: vincere e continuare la corsa ai playoff.