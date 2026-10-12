Catanzaro, il sogno è già in frantumi. Il punto di giornata in Serie B

Il Catanzaro sprofonda in una crisi che va ben oltre i risultati e la pesante sconfitta casalinga contro il Mantova apre interrogativi profondi sul futuro della squadra e della guida tecnica. Come evidenzia Tullio Calzone, esperto del campionato di Serie B, sulle colonne del Corriere dello Sport, il 3-1 incassato al Nicola Ceravolo rappresenta il punto più basso di un avvio di stagione che ha progressivamente cancellato le ambizioni alimentate dai risultati delle ultime annate. Una prestazione senza carattere e senza identità, accompagnata dai fischi dei tifosi, che ha spinto la società a riflettere sulla posizione di Giorgio Gorgone. Il problema, tuttavia, potrebbe essere molto più profondo di una semplice questione di panchina.

Il contrasto tra le aspettative e la realtà è uno degli aspetti centrali dell’analisi. Il Ceravolo è interessato da lavori di ristrutturazione che accompagnano il progetto di crescita del club, ma sul terreno di gioco la squadra sembra aver smarrito le certezze costruite negli ultimi campionati. Il Catanzaro arrivava da stagioni concluse con la partecipazione ai playoff e, pur senza avere l’obbligo di ripetere quei risultati, era difficile immaginare un rendimento tanto deludente. Calzone, nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport, sottolinea come la formazione giallorossa sia apparsa disorientata e incapace di opporsi a un Mantova organizzato, guidato da Francesco Modesto e capace di applicare con continuità una precisa idea di gioco.





La sconfitta contro i lombardi ha cancellato anche i pochi segnali incoraggianti emersi nelle precedenti giornate. Il successo di misura contro la Carrarese, arrivato davanti al pubblico amico, non era stato sufficiente a nascondere le difficoltà di una squadra ancora alla ricerca di equilibrio, sia sul piano tattico sia sotto l’aspetto fisico. A preoccupare maggiormente, però, è la fragilità mentale mostrata dai calciatori. Il Catanzaro sembra incapace di reagire alle difficoltà e di trovare quella compattezza necessaria per affrontare un campionato impegnativo come la Serie B. Dopo la prestazione contro il Mantova, anche gli alibi legati alla fase di costruzione della squadra appaiono sempre meno sostenibili.

Un altro elemento determinante riguarda i cambiamenti intervenuti nell’organico. Come ricostruisce Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, il Catanzaro ha perso diversi protagonisti che avevano contribuito alla crescita della squadra nelle stagioni precedenti. Tra questi vengono ricordati Cisse, Favasuli e Liberali, talenti individuati dal direttore sportivo Ciro Polito e oggi stabilmente in Serie A. A queste partenze si sono aggiunte quelle di elementi come Pittarello, Brighenti e Pontisso, giocatori che garantivano esperienza, personalità e riferimenti importanti all’interno dello spogliatoio.

Operazioni che, in alcuni casi, hanno rappresentato passaggi importanti per la sostenibilità economico-finanziaria della società del presidente Noto, ma che hanno inevitabilmente prodotto conseguenze sul piano tecnico. Il Catanzaro si è ritrovato a dover ricostruire non soltanto una formazione competitiva, ma anche un’identità collettiva. Il vuoto lasciato dalle partenze riguarda infatti qualità, esperienza e leadership, caratteristiche che non possono essere recuperate automaticamente attraverso nuovi innesti. È proprio questa perdita di equilibrio a rendere particolarmente complessa la situazione attuale.

Intanto, il futuro di Giorgio Gorgone resta al centro delle valutazioni societarie. Dopo il pesante ko contro il Mantova, il direttore sportivo Ciro Polito ha ammesso pubblicamente che il club sta riflettendo sull’opportunità di proseguire con l’attuale allenatore, pur ribadendo la stima personale nei suoi confronti. I fischi arrivati dagli spalti del Ceravolo hanno ulteriormente accentuato la tensione, mentre all’orizzonte si presenta già un appuntamento delicato: la trasferta contro l’Hellas Verona, reduce a sua volta dalla sconfitta sul campo del Modena, decisa dalla rete di Belotti al 95′.

Nell’analisi conclusiva pubblicata dal Corriere dello Sport, Tullio Calzone invita però a non considerare l’eventuale esonero come una soluzione automatica. Le difficoltà del Catanzaro sembrano avere radici più profonde e coinvolgere la costruzione dell’organico, gli equilibri dello spogliatoio e la capacità della squadra di ritrovare una propria identità. Cambiare allenatore potrebbe rappresentare una scelta della società, ma non garantirebbe da solo la soluzione di tutti i problemi emersi.

Il Catanzaro si trova dunque davanti a un passaggio delicato della propria stagione. La pesante sconfitta contro il Mantova ha accelerato le riflessioni della dirigenza e ridimensionato le aspettative di una piazza abituata, negli ultimi anni, a competere per obiettivi importanti. Adesso serviranno decisioni lucide e soprattutto una risposta sul campo, perché il rischio è che la crisi continui anche oltre un eventuale cambio in panchina.