Modena, Belotti firma il sorpasso al 95′: Verona battuto 3-2. Caso show con un gol e due assist Gli Highlights

Il Modena continua a volare e conquista una vittoria spettacolare contro l’Hellas Verona, imponendosi per 3-2 al termine di una partita ricca di emozioni e ribaltamenti di fronte. A decidere la sfida è Andrea Belotti, protagonista di una spaccata vincente al quinto minuto di recupero che completa la rimonta della formazione allenata da Daniele Galloppa. Come racconta Stefano Ferrari sulle colonne del Corriere dello Sport, l’attaccante si conferma l’uomo decisivo dei gialloblù, ma a prendersi la scena è anche Giuseppe Caso, autore di un gol e due assist. Una prestazione che permette agli emiliani di conquistare tre punti preziosi e confermare il proprio ottimo momento in campionato.

La partita si apre nel segno proprio di Caso, che al 13′ del primo tempo porta avanti il Modena con una giocata di grande qualità. Brugman disegna un lancio lungo preciso, l’attaccante controlla il pallone e lascia partire un destro a giro che non concede scampo a Perilli. Un gol che sembra indirizzare la sfida dalla parte dei padroni di casa, ma il Verona reagisce con personalità e trova in Mosquera il protagonista della propria rimonta. Al 25′, dopo una doppia parata di Chichizola, l’attaccante è il più rapido ad avventarsi sulla respinta e a firmare il pareggio. Passano appena quattro minuti e arriva anche il sorpasso: De Battisti colpisce la traversa con una conclusione potente e Mosquera si fa trovare ancora pronto sulla ribattuta, realizzando la doppietta personale.





Come sottolinea Stefano Ferrari nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport, la formazione allenata da Marco Baroni dimostra di saper reagire allo svantaggio iniziale e di poter mettere in difficoltà il Modena attraverso le proprie qualità offensive. Il Verona chiude così il primo tempo avanti 2-1, grazie alla concretezza di Mosquera e alla capacità di sfruttare le occasioni create. Per i padroni di casa, invece, diventa necessario ritrovare lucidità e continuità nella manovra per evitare una sconfitta davanti al proprio pubblico.

Nella ripresa gli scaligeri provano a gestire il vantaggio, affidandosi all’esperienza dei propri uomini. Il Modena, però, non rinuncia ad attaccare e al 5′ sfiora il pareggio ancora con Caso, sempre al centro delle iniziative offensive della squadra di Galloppa. L’episodio che cambia definitivamente l’inerzia dell’incontro arriva al 30′ della ripresa, quando Edmundsson viene espulso per il secondo fallo di mano. Il difensore faroese, capitano del Verona, lascia così i compagni in inferiorità numerica nel momento più delicato della partita.

L’espulsione rappresenta la svolta. Il Modena aumenta la pressione offensiva e costringe gli ospiti ad arretrare, trovando il meritato pareggio al 40′. Ancora una volta è Caso a costruire l’azione decisiva, con un cross preciso che Montevago trasforma nel gol del 2-2. Una rete particolarmente significativa per l’attaccante, diventato da poco papà, che riporta in equilibrio una partita apparentemente compromessa. Ferrari, sul Corriere dello Sport, evidenzia proprio l’incidenza di Caso, capace di partecipare direttamente a tutte e tre le marcature gialloblù.

Quando il pareggio sembra ormai destinato a diventare il risultato definitivo, arriva l’ultimo colpo di scena. Al 95′ Caso si rende protagonista di un’altra iniziativa personale, supera gli avversari e serve un pallone sul secondo palo, dove Belotti si fa trovare pronto per la deviazione vincente. È il gol del 3-2, quello che fa esplodere il pubblico del Modena e consegna alla squadra di Galloppa una vittoria dal peso specifico importante. L’attaccante conferma ancora una volta il proprio fiuto del gol, diventando l’uomo copertina di una serata indimenticabile.

Il successo premia la determinazione di un Modena che non ha mai smesso di crederci, neppure dopo aver subito la doppietta di Mosquera. Galloppa può sorridere per la profondità e la qualità del proprio organico, con Caso che si conferma una risorsa fondamentale e Belotti ancora decisivo nei momenti più importanti. Il Verona, invece, deve fare i conti con una sconfitta maturata nel finale, dopo essere stato avanti per buona parte dell’incontro. L’espulsione di Edmundsson ha cambiato gli equilibri, ma resta il rammarico per una partita che sembrava indirizzata verso un risultato positivo.

Nella ricostruzione firmata da Stefano Ferrari per il Corriere dello Sport, emerge soprattutto il carattere del Modena, capace di trasformare una situazione complicata in un successo entusiasmante. La squadra emiliana continua così il proprio percorso positivo in Serie B, trascinata da un gruppo che sta rispondendo alle aspettative e da protagonisti capaci di fare la differenza. Su tutti Belotti e Caso, decisivi per una vittoria che conferma le ambizioni dei gialloblù.