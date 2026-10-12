Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi nella storia: miglior partenza di sempre in Serie B. Pohjanpalo raggiunge Lapadula e Ciofani”

Il Palermo di Filippo Inzaghi continua a riscrivere i propri record. Dopo la vittoria per 4-2 sul campo dell’Empoli, i rosanero hanno raggiunto quota 16 punti nelle prime sei giornate, facendo registrare il miglior avvio della storia del club in Serie B. Un risultato che supera i precedenti primati e conferma lo straordinario rendimento della formazione siciliana.

Come evidenzia il Corriere dello Sport, nessun Palermo aveva mai conquistato così tanti punti nelle prime sei partite del campionato cadetto, considerando anche i punteggi delle stagioni precedenti ricalcolati con il sistema dei tre punti a vittoria.





Il precedente riferimento apparteneva alla squadra allenata da Cadè nella stagione 1979/80, capace di raccogliere 15 punti. Seguono il Palermo di Eugenio Corini del 2023/24, fermatosi a quota 13, e quello dello stesso Inzaghi nella passata stagione, che dopo sei giornate aveva conquistato 12 punti.

Palermo, 16 punti e un primato storico

La partenza della formazione rosanero assume ancora più valore se confrontata con quelle delle precedenti stagioni.

Secondo i dati riportati dal Corriere dello Sport, la squadra di Inzaghi ha migliorato tutti i precedenti riferimenti storici del Palermo in Serie B.

Ecco il confronto dopo sei giornate:

Stagione Allenatore Punti 2026/27 Filippo Inzaghi 16 1979/80 Cadè 15 2023/24 Eugenio Corini 13 2025/26 Filippo Inzaghi 12

Un rendimento che testimonia la continuità della squadra, capace di ottenere cinque vittorie e un pareggio nelle prime sei partite.

Palermo capolista solitario per 130 giornate: Brescia sempre più vicino

Un altro dato significativo riguarda la presenza del Palermo in testa alla classifica di Serie B.

Con le tre giornate di questo campionato, sono diventate 130 le giornate complessive nelle quali i rosanero hanno occupato il primo posto in solitaria nella storia della competizione.

Il Corriere dello Sport sottolinea come il Palermo stia progressivamente avvicinandosi alle prime due posizioni di una particolare graduatoria storica, che comprende 79 squadre capaci di essere almeno una volta capoliste solitarie.

Davanti ai rosanero figurano il Brescia, secondo con 136 giornate, e il Genoa, primo a quota 151.

Il Palermo si trova dunque a sole sei lunghezze dal dato delle Rondinelle, confermando il proprio peso nella storia del campionato cadetto.

Ventisette partite consecutive senza uno 0-0

Tra le statistiche evidenziate dal quotidiano c’è anche quella relativa alla continuità delle partite con almeno una rete.

Il Palermo ha infatti raggiunto 27 gare consecutive senza pareggi per 0-0.

L’ultima partita conclusa senza gol risale al 24 gennaio, quando i rosanero affrontarono il Modena.

Da allora, tutte le successive 27 gare hanno fatto registrare almeno una rete, un dato che accompagna l’attuale rendimento offensivo della formazione allenata da Inzaghi.

Pohjanpalo a quota 77 gol in Serie B: raggiunti Lapadula e Ciofani

I record non riguardano soltanto la squadra, ma anche i suoi protagonisti.

Come riporta il Corriere dello Sport, con la rete realizzata contro l’Empoli, Joel Pohjanpalo ha raggiunto 77 gol complessivi in Serie B, considerando anche gli spareggi.

Il centravanti finlandese ha realizzato questo bottino in 136 presenze, suddividendo le reti tra Venezia e Palermo.

Nel dettaglio, sono 41 i gol segnati con la maglia del Venezia e 36 quelli realizzati in Serie B con il Palermo, spareggi compresi.

Grazie alla rete del Castellani, Pohjanpalo ha raggiunto quota 77, affiancando Gianluca Lapadula e Daniel Ciofani nella graduatoria dei marcatori del campionato cadetto.

Un traguardo personale che si aggiunge ai numeri di una squadra protagonista di un avvio di stagione da record.

Inzaghi continua a riscrivere i numeri rosanero

Il successo di Empoli ha dunque consegnato al Palermo diversi primati significativi: la migliore partenza di sempre in Serie B, 130 giornate complessive da capolista solitario e una serie di 27 partite consecutive senza risultati a reti inviolate.

A questi dati si aggiunge il traguardo personale di Pohjanpalo, sempre più protagonista nella storia realizzativa del campionato.

Numeri che confermano la crescita della formazione di Filippo Inzaghi e rafforzano le ambizioni di una squadra che ha iniziato la stagione con un rendimento mai registrato prima nella propria storia cadetta.