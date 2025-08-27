Corriere dello Sport: “Castagnetti-Cesena. Sepe-Pescara? Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Il calciomercato di Serie B continua a muoversi tra colpi in entrata e uscite. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Pescara sta valutando con attenzione il profilo di Luigi Sepe, portiere 34enne svincolato, che potrebbe rappresentare un’opportunità di esperienza tra i pali. Sempre in chiave abruzzese, resta sotto osservazione anche Jacopo Sardo, centrocampista classe 1999 di proprietà del Monza.

Il Corriere dello Sport sottolinea inoltre che il Cesena ha chiuso per Michele Castagnetti: il regista emiliano, 36 anni, è pronto a firmare un contratto biennale con i romagnoli.

Sul fronte Reggiana, le strategie riguardano più ruoli. Per la corsia mancina, oltre a Tommaso Corazza del Bologna, il club punta su Matteo Cocchi, diciottenne di prospettiva, ed è in attesa di capire le mosse del Sassuolo per Filippo Missori (21 anni). A centrocampo piace Fabrizio Caligara, classe 1998, mentre sulle corsie esterne l’obiettivo resta Alexander Jallow, 27 anni, svincolato dopo l’esperienza al Brescia.

Per l’attacco, il Corriere dello Sport riferisce che i nomi emersi sono quelli di Frank Tsadjout, 26enne della Cremonese, e Flavio Bianchi, anch’egli reduce dall’avventura al Brescia e attualmente svincolato.

Chiuso invece l’affare Leonardo Cerri. L’attaccante romano, 23 anni, cresciuto calcisticamente nel Pescara e di proprietà della Juventus, passa ufficialmente al Bari in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei bianconeri. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, Cerri è arrivato in serata nel capoluogo pugliese: oggi la firma e il primo allenamento con i nuovi compagni.