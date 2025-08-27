Corriere dello Sport: “Vardy, la Cremonese ci crede. Cutrone-Parma. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Il sogno della Cremonese ha un nome e un cognome: Jamie Vardy. Come racconta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il tentativo iniziale si è presto trasformato in un vero e proprio corteggiamento no stop. Il 38enne ex bomber del Leicester, simbolo del calcio inglese e uomo capace di scrivere pagine di storia con le Foxes, ha mostrato interesse verso l’offerta grigiorossa. Vardy avrebbe preferito restare oltremanica, ma l’assenza di proposte concrete dall’Inghilterra ha spalancato le porte al club neopromosso in Serie A, deciso a impreziosire la propria campagna acquisti con un colpo di livello internazionale.

Intanto, la Cremonese non si ferma. Secondo quanto riferito da Trotta sul Corriere dello Sport, è stato definito l’arrivo di Faris Moumbagna dal Marsiglia: operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 7 milioni.

Non è rimasto a guardare neppure il Lecce, che ha chiuso per Nikola Stulic. Il 23enne attaccante ha svolto le visite mediche e firmato un triennale con opzione per altri due anni, come sottolineato dal Corriere dello Sport.

Grande protagonista sul mercato anche il Parma, che ha piazzato il colpo Gaetano Oristanio, prelevato dal Venezia in prestito con diritto di riscatto fissato a 8,5 milioni. Il talento classe 2002 oggi sosterrà le visite mediche. I ducali, aggiunge Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, cercano anche un nuovo attaccante: nelle ultime ore sono stati intensificati i contatti per Patrick Cutrone, che gradirebbe la destinazione, mentre restano sullo sfondo i colloqui per Lucas Beltrán, orientato però verso il ritorno al River. Ufficiale, inoltre, l’arrivo del giovane terzino Sascha Britschgi, 18 anni, mentre per il centrocampo è stata avviata una trattativa per Jordan James del Rennes.

In difesa, il Cagliari guarda con decisione a Stefan Posch del Bologna: l’accordo tra i club non sarebbe un problema, ma il giocatore, evidenzia ancora il Corriere dello Sport, preferirebbe rientrare in Germania. Sempre restando in tema Bundesliga, il Verona ha incassato il sì di Gift Orban, attaccante dell’Hoffenheim: accordo di massima raggiunto per un prestito oneroso con riscatto fissato a 8 milioni.

Sul fronte delle ufficialità, l’Atalanta ha annunciato la cessione di El Bilal Touré al Besiktas in prestito fino al 2026, con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni. Ufficiale anche il trasferimento di Marco Palestra al Cagliari (prestito secco oneroso) e quello di Adam Buksa all’Udinese. Proprio i friulani restano in pressing sul Galatasaray per Nicolò Zaniolo, con la possibilità di modificare la formula dell’offerta iniziale garantendo un prestito oneroso con riscatto.

Sempre i sardi, come sottolineato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, restano in attesa della risposta di Anass Salah-Eddine, seguito anche da Werder Brema, Torino e alcuni club olandesi. Il dialogo con la Roma per il giovane Alessandro Romano, invece, potrebbe entrare nel vivo proprio nelle battute finali del mercato.

Un finale di sessione che si annuncia incandescente, con la Cremonese che sogna il colpo Vardy e diverse squadre di Serie A pronte a sfruttare le ultime ore per rinforzarsi.