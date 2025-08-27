Corriere dello Sport: “Palermo, tre calciatori in uscita”
Il Palermo si avvicina alle ultime battute di mercato con diverse operazioni in corso, soprattutto sul fronte delle uscite. Come riportato dal Corriere dello Sport, Giangiacomo Magnani è ormai a un passo dalla Reggiana: salvo sorprese, il difensore si trasferirà con la formula del prestito.
Attenzione anche alla posizione di Federico Di Francesco. L’esterno offensivo, attualmente in fase di recupero, è considerato cedibile. Secondo il Corriere dello Sport, dopo l’interessamento del Catanzaro, anche l’Empoli ha messo gli occhi sul trentunenne. Una sua eventuale partenza potrebbe indurre la società di viale del Fante a valutare un innesto last-minute, con l’obiettivo di puntellare il reparto offensivo o dare nuova linfa al centrocampo, magari con l’arrivo di un Under.
Sul fronte delle operazioni già concluse, il Corriere dello Sport ha confermato l’ufficialità della cessione di Dario Saric all’Antalyaspor. Il centrocampista bosniaco lascia i rosanero in prestito con obbligo di riscatto, salutando così la Serie B.
Infine, resta aperta la situazione di Valerio Verre. Il Pescara, come sottolineato ancora dal Corriere dello Sport, continua a premere per assicurarsi il centrocampista trentunenne, che potrebbe così salutare definitivamente la piazza rosanero.
Un finale di sessione, dunque, all’insegna delle uscite e delle possibili opportunità last-minute, con il Palermo pronto a muoversi solo in caso di cessioni importanti.