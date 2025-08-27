Corriere dello Sport: “Pierozzi super. Il fedelissimo di Inzaghi”

Una delle caratteristiche principali del Palermo di Pippo Inzaghi è la versatilità. A sottolinearlo è Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, evidenziando come siano numerosi i giocatori rosanero adattabili a più ruoli, garantendo al tecnico soluzioni alternative sia nella preparazione della gara sia a match in corso. Un’arma che rende la squadra potenzialmente imprevedibile e camaleontica.

In questo senso, Niccolò Pierozzi rappresenta al meglio lo spirito di adattabilità descritto da La Rosa sul Corriere dello Sport. L’esterno classe 2001, protagonista assoluto contro la Reggiana con un gol e un assist, ha dimostrato di essere un elemento “multitasking” fondamentale per gli equilibri tattici di Inzaghi. La sua padronanza sulla corsia destra, impreziosita da una prestazione convincente e disinvolta, è solo una parte del suo repertorio: Pierozzi può essere utilizzato anche sulla fascia sinistra, come alternativa ad Augello, o addirittura come braccetto di destra in una difesa a tre, soluzione preziosa soprattutto in vista della probabile partenza di Magnani.

Come rimarcato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, ciò che più ha colpito del numero 27 è stato il cambio di atteggiamento rispetto alla scorsa stagione: più sicuro, fiducioso e pronto a tentare giocate che prima avrebbe esitato a provare. Un segnale di crescita evidente, che arricchisce il bagaglio tecnico e mentale di un calciatore giovane ma già maturo.

Il valore aggiunto, però, risiede anche nel legame con l’allenatore. Pierozzi conosce bene Inzaghi, che lo ha allenato sia alla Reggina in Serie B sia, seppur per poche partite, alla Salernitana in Serie A. «La presenza di un tecnico che ha già dimostrato fiducia nei suoi confronti – scrive La Rosa sul Corriere dello Sport – rappresenta la spinta che può portarlo a esprimersi al meglio e alzare costantemente il livello».

Il “nuovo” Pierozzi, dunque, è il simbolo di un Palermo che fa dell’eclettismo la propria forza. Una qualità che, come analizzato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, potrebbe rivelarsi decisiva nel lungo cammino della Serie B.