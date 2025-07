Corriere dello Sport: “Caso Tutino, la Sampdoria non paga: al Cosenza mancano 2,5 milioni”

Il silenzio societario e l’incertezza sul futuro del club continuano a gettare ombre sul Cosenza. Come riportato da Danilo Perri sul Corriere dello Sport, la situazione in casa rossoblù appare tutt’altro che serena: a pochi giorni dall’inizio del ritiro estivo previsto a Lorica, sull’altopiano silano, la società non ha ancora annunciato né un nuovo direttore sportivo né l’allenatore che dovrà guidare la squadra nella prossima stagione in Serie C.

Un immobilismo che preoccupa profondamente la piazza, come sottolineato più volte da Perri nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport. Ad aggravare il quadro, nelle ultime ore è arrivato anche il saluto di Kevin Marulla, storico team manager e figlio dell’indimenticato bomber Gigi Marulla, che ha lasciato il club con un lungo messaggio affidato ai social. Un addio che segna simbolicamente la rottura con un pezzo di storia recente del club silano.

A infiammare ulteriormente gli animi della tifoseria è anche il cosiddetto “caso Tutino”. Il trasferimento dell’attaccante Gennaro Tutino alla Sampdoria, avvenuto la scorsa estate per una cifra di 2,5 milioni di euro, non avrebbe ancora prodotto l’incasso promesso: secondo quanto riferisce ancora il Corriere dello Sport, il club ligure non avrebbe saldato quanto dovuto per il riscatto del calciatore, creando un buco imprevisto nelle casse del Cosenza, già alle prese con una difficile programmazione.

Con un ritorno in Serie C segnato da grande confusione – e, come scrive Danilo Perri, da «presagi non certamente brillanti» – il Cosenza sembra ripetere le stesse incertezze della scorsa stagione. Anche allora si parlava di una possibile cessione del club da parte del presidente Eugenio Guarascio, ma a oggi nulla si è concretizzato, e il timore della piazza è che anche questa estate scivoli via senza progettualità e senza guida tecnica, con il rischio di compromettere l’ennesima stagione.