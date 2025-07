Corriere dello Sport: “Carboni al Genoa, Cuadrado idea suggestiva Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Il Genoa chiude per Valentin Carboni. Come riportato da Eleonora Trotta del Corriere dello Sport, il fantasista argentino classe 2005 arriverà dall’Inter con la formula del prestito secco. L’accordo tra i due club, raggiunto ieri, prevede per i rossoblù un premio valorizzazione legato al rendimento del giocatore. Accontentato così Patrick Vieira, estimatore di lungo corso del talento nerazzurro.

Ma il Genoa guarda anche ai profili d’esperienza: secondo quanto riferito sempre dal Corriere dello Sport, è stato sondato Juan Cuadrado (37), svincolato dopo l’ultima stagione all’Atalanta e corteggiato anche dal Betis Siviglia. Il colombiano vorrebbe restare in un campionato competitivo e riflette sulla proposta.

Cremonese: rivoluzione in vista, pressing su Ambrosino e Cacace

Cinque obiettivi sul taccuino della Cremonese. Come svelato da Eleonora Trotta sulle colonne del Corriere dello Sport, il ds Giacchetta punta a chiudere presto diversi colpi. Per l’attacco si insiste per Giuseppe Ambrosino del Napoli (battuta la concorrenza del Cagliari), mentre resta un sogno Sanabria. Per la fascia sinistra è duello con Pisa e Cagliari per Liberato Cacace, attualmente all’Empoli. In lista anche Diego Demme e per la porta prende quota Pietro Terracciano. I dialoghi con la Lazio per Floriani Mussolini sono ancora in corso.

Como, occhi su Morata e Thiaw. Torino vicino a Ngonge

Morata si avvicina al Como. Come riporta il Corriere dello Sport, durante il blitz a Milano del vicepresidente del Galatasaray, Abdullah Kavukçu, si è parlato anche della risoluzione anticipata del prestito con il Milan per consentire il trasferimento dell’attaccante a Como. Il club di Fabregas attende anche la risposta di Thiaw e valuta Starfelt e Davinson Sanchez per rinforzare la retroguardia.

Il Torino intanto si avvicina a Cyril Ngonge e non perde di vista Elmas, mentre ha già ufficializzato Ardian Ismajli, ex Empoli, con un triennale e opzione per un quarto anno.

Infine, l’Hellas Verona ha annunciato Giovane Santana do Nascimento (21), e il Genoa resta in attesa sul futuro di Mateo Retegui, corteggiato dall’Al-Qadsiah con un’offerta tra i 50 e i 60 milioni. Il Parma insiste per l’attaccante del Millwall, Mihailo Ivanovic (20).