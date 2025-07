Giornale di Sicilia: “Palermo, a sinistra la garanzia Augello”

Il primo colpo ufficiale della nuova stagione rosanero porta la firma di Tommaso Augello. Il Giornale di Sicilia, con un articolo firmato da Salvatore Orifici, annuncia l’arrivo dell’esterno sinistro ex Cagliari, pronto a diventare un punto fermo della squadra di Inzaghi.

I tifosi rosanero possono finalmente tirare un sospiro di sollievo: Tommaso Augello è ufficialmente un giocatore del Palermo. A riferirlo è Salvatore Orifici sulle colonne del Giornale di Sicilia, che specifica come l’esterno abbia firmato un contratto biennale con opzione per una terza stagione. Un’operazione attesa da settimane, ritardata soltanto da questioni burocratiche, ma che adesso è realtà.

Classe ’94, milanese di origine, Augello approda in rosanero dopo l’esperienza al Cagliari, con un curriculum che parla chiaro: 197 presenze in Serie A, 5 gol e 19 assist. Nell’ultima stagione ha collezionato 38 presenze e oltre 2.700 minuti giocati sotto la guida di Nicola, contribuendo alla salvezza dei sardi. Numeri che, come sottolinea Orifici sul Giornale di Sicilia, raccontano l’affidabilità e la continuità di un giocatore pronto a diventare una pedina chiave per la manovra di Inzaghi.

La fascia sinistra, tradizionalmente problematica per il Palermo sin dai tempi di Grosso e Balzaretti, trova così un nuovo padrone. Il tandem con Lund promette concorrenza sana e stimolante, in un ruolo cruciale nel 3-5-2 o nel 3-4-2-1 caro a Inzaghi, dove il quinto di centrocampo rappresenta un elemento strategico sia in fase difensiva che offensiva.

Orifici evidenzia come l’arrivo di Augello alzi notevolmente il livello di una zona del campo spesso carente negli ultimi anni. L’apporto degli esterni sinistri nella passata stagione è stato deludente: Lund ha messo a referto un solo gol in 33 partite senza assist, mentre Angori — ora rientrato a Pisa — ha mostrato buone cose, ma ancora troppo acerbe per essere determinante a certi livelli. Nessuno, da Aurelio a Sala e Masciangelo, è mai riuscito a lasciare un’impronta significativa in quella zona del campo.

Il Giornale di Sicilia, nel pezzo firmato da Orifici, ricorda come il Palermo non investisse su un giocatore esperto e a titolo definitivo per la corsia sinistra dal 2021/22, quando fu prelevato Giron dal Bisceglie per circa 900 mila euro. L’ingaggio di Augello, quindi, rappresenta una svolta: esperienza, qualità e solidità per un reparto che ora può guardare al futuro con fiducia. E non a caso è il primo annuncio ufficiale della nuova stagione.