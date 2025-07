Giornale di Sicilia: “Il Palermo cerca due rinforzi di spessore per completare la retroguardia”

Il Palermo cerca due rinforzi di spessore per completare la retroguardia: Bani il primo nome sul taccuino. Lo scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, che fa il punto anche sulle possibili uscite, con Insigne vicino all’Avellino e Desplanches in trattativa col Pescara.

Mentre restano da sciogliere i nodi legati alle trattative con Elia e Palumbo, il Palermo accelera sul fronte difensivo. Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il direttore sportivo Osti lavora per regalare a Inzaghi almeno due innesti di qualità nella linea arretrata, con l’obiettivo di alzare il livello tecnico e l’affidabilità del reparto.

Il nome in cima alla lista è quello di Mattia Bani, centrale classe 1993 in forza al Genoa. Il difensore, attualmente in trattativa per il rinnovo con il club ligure, è corteggiato da diversi club di Serie B, tra cui appunto il Palermo. Come sottolinea Radicini sul Giornale di Sicilia, il contratto in scadenza nel 2026 potrebbe agevolare una cessione a titolo definitivo a cifre contenute, creando una finestra di opportunità per i rosanero.

Sempre in casa Genoa, resta viva l’attenzione su Nicolò Marcandalli, classe 2002, già sondato in precedenza. In parallelo, si continua a valutare anche Andrea Cistana, attualmente svincolato dopo il fallimento del Brescia: un’opzione che garantirebbe esperienza e qualità a costo zero. Il Giornale di Sicilia riferisce inoltre che Osti monitora anche i profili di Christian Dalle Mura e di Federico Barba, quest’ultimo reduce da un’avventura al Sion e libero sul mercato.

A centrocampo, si guarda al futuro con interesse per Alessio Parlanti, talento del 2004 di proprietà del Feyenoord U21. Sulla fascia, invece, prende forma l’ipotesi Emmanuel Gyasi (Empoli), qualora non si sbloccasse l’affare Elia con lo Spezia.

Capitolo uscite: come rivela Radicini sul Giornale di Sicilia, Roberto Insigne è a un passo dall’Avellino. La trattativa, favorita dall’incentivo all’esodo previsto dal club rosanero, dovrebbe concludersi con un contratto biennale e opzione per un’ulteriore stagione. Intanto, si registrano contatti positivi con il Pescara per il prestito del portiere Desplanches, sempre più vicino al club abruzzese.