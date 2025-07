Corriere dello Sport: “Avellino, ora Insigne. Adorni per il Modena Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Nel mercato estivo che infiamma la Serie C e la Serie B, si muovono con decisione club come Avellino, Juve Stabia, Modena, Reggiana e altri, protagonisti di trattative, ufficialità e manovre in entrata e uscita. Lo raccontano Massimo Boccucci, Stefano Ferrari e Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, fonte che offre un’ampia panoramica sulle trattative in corso.

L’Avellino ha blindato tre figure chiave: dopo il prolungamento dei contratti per il tecnico Raffaele Biancolino (47 anni) e per il direttore sportivo Mario Aiello, anche il centrocampista Luca Palmiero (29) ha esteso il suo legame con il club fino al 30 giugno 2028. Intanto, dal Sassuolo è arrivato Luca D’Andrea (21), in prestito con diritto di riscatto: si è sottoposto alle visite mediche a Villa Stuart, come anche Justin Kumi (21), altro volto nuovo. Attesa ora per la possibile fumata bianca sul ritorno di Roberto Insigne (31) dal Palermo, già in Irpinia dieci anni fa con 33 presenze e 5 gol.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, anche la Juve Stabia si muove con decisione, partendo dalla porta: preso Alessandro Confente (27), svincolato dopo l’esperienza a Vicenza, che prende il posto di Demba Thiam (27), sul quale resta vigile il Monza. Vicinissimo il doppio arrivo in prestito dalla Roma di Filippo Reale (19) e Mattia Mannini (19), entrambi con diritto di riscatto e controriscatto. Piacciono anche Maat Daniel Caprini (19, Fiorentina) e Dominic Vavassori (19, Atalanta).

Come segnalano Boccucci, Ferrari e Pescatore sul Corriere dello Sport, ufficiale il trasferimento di “Momo” Varela Djamanca (27) dalla Reggiana all’Arezzo. In arrivo a titolo definitivo anche il terzino sinistro Andrea Bozzolan (21) dal Milan. La Reggiana deve invece gestire il caso legato al rinnovo di Manuel Marras (32), mentre il Siracusa ha chiesto il portiere Alex Sposito.

Sul fronte Cesena, si attende solo l’annuncio per Dimitri Bisoli (31), ex Brescia, e per Matteo Guidi (23) dal Pontedera. In uscita: Pitti (prestito secco al Carpi), Pieraccini (piace al Catania), Prestia, Bastoni, David, Ogunseye, Silvestri, Manetti (Forlì) e Perini (Novara). In porta, resta in dubbio Klinsmann: se partirà, il Cesena punterà su Vismara (2003, Atalanta).

Infine, il Modena continua a rinforzarsi: ufficiale l’arrivo del difensore Francesco Zampano (32) e del giovane Daniel Tonoli (22). A gennaio era stato tesserato anche Steven Nador (23), centrocampista duttile. In questi giorni sono arrivati Bryant Nieling (22) e Yanis Massolin (22), rispettivamente da Olanda e Belgio. Oggi sarà la volta del difensore Davide Adorni (32), pronto a firmare un biennale.

Conclude il quadro la Virtus Entella, che ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista Marco Emilio Nichetti (28), ex Giana Erminio, mentre la Carrarese è a un passo da Alessio Vacca (20), attaccante della Primavera della Juventus.