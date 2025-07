Corriere dello Sport: “Palermo, ecco Augello. Bani l’idea per Inzaghi”

Il Palermo ha ufficializzato il primo innesto della stagione 2025/26: si tratta di Tommaso Augello, classe 1994, che si è legato al club rosanero con un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Come riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, l’esterno sinistro arriva a parametro zero dopo la scadenza del contratto con il Cagliari, ed è considerato un innesto di assoluta affidabilità per la fascia mancina.

Augello, giocatore duttile e con alle spalle 197 presenze in Serie A, è stato fortemente voluto dal direttore sportivo Carlo Osti, che lo conosce bene dai tempi della Sampdoria. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, il terzino sinistro può ricoprire più ruoli e ha maturato esperienza tra D, C, B e A: nell’ultima stagione con il Cagliari ha collezionato 38 presenze con 7 assist, dimostrando di poter ancora incidere in entrambe le fasi.

Sempre secondo quanto riferito da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo è ora focalizzato sul completamento del pacchetto difensivo. Tra i nomi valutati c’è Mattia Bani (31) del Genoa, profilo esperto che risponde alle esigenze tecniche di Inzaghi. In lista anche il classe 1997 Andrea Cistana, ex Brescia, attualmente svincolato e propostosi alla dirigenza.

Sul fronte giovani, nel mirino ci sono diversi profili Under come Lorenzo Lucchesi (Fiorentina), Alessandro Marcandalli (Genoa) e Andrea Giorgini (Sudtirol). L’idea è costruire un reparto difensivo solido ma con elementi di prospettiva.

Per la fascia destra il Palermo punta ancora su Salvatore Elia, ma la trattativa con lo Spezia è rallentata. Il piano B si chiama Emmanuel Gyasi (Empoli), valutato come alternativa concreta.

Per il centrocampo, resta in piedi la pista che porta al montenegrino Vasilije Adzic (classe 2005), ma la Juventus, proprietaria del cartellino, sarebbe disposta a cederlo solo in prestito.

Intanto, segnali positivi anche dal fronte tifosi: la campagna abbonamenti ha fatto registrare 2.542 tessere rinnovate in prelazione nelle prime 24 ore, confermando l’entusiasmo della piazza rosanero.