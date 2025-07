Palermo, potrebbe arrivare in settimana la decisione su Cistana

Secondo quanto raccolto in esclusiva da Ilovepalermocalcio.com, il Palermo potrebbe sciogliere a breve le riserve su Andrea Cistana. Il difensore classe ’97, svincolato dopo la mancata iscrizione del Brescia in Serie C, si è proposto al club rosanero, mettendolo in cima alle sue preferenze. La dirigenza, insieme a mister Inzaghi che lo conosce bene per averlo già allenato, sta valutando il profilo e la decisione definitiva potrebbe arrivare già in settimana.