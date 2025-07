Prosegue a ritmo sostenuto la campagna abbonamenti del Palermo per la stagione 2025/26. Alle ore 13 di oggi sono già 2.542 le tessere sottoscritte in fase di prelazione, riservata ai vecchi abbonati. Un dato incoraggiante che testimonia l’entusiasmo della tifoseria rosanero in vista delle gare casalinghe al “Renzo Barbera”.

