Ferraro nuovo allenatore dell’Athletic Club Palermo: «Fiero e orgoglioso di questo incarico»

È Emanuele Ferraro il nuovo allenatore dell’Athletic Club Palermo. Originario di Santa Teresa di Riva e classe 1978, Ferraro porta in dote una solida esperienza nel calcio professionistico, con oltre 200 presenze da calciatore tra Salernitana, Ancona, Piacenza e altre piazze storiche. Da allenatore ha maturato competenze importanti guidando realtà come FC Messina, Biancavilla, Jonica, Città di Sant’Agata e lavorando anche nel settore giovanile della Salernitana, del Cosenza e da vice all’ACR Messina.

«Per me è un giorno importante – ha dichiarato Ferraro – Sono fiero e orgoglioso di questo ruolo di grande responsabilità. Ringrazio il direttore sportivo Giampiero Clemente per aver pensato a me. Mi impegnerò con tutto me stesso, con lavoro e professionalità, per ripagare la fiducia ricevuta dal presidente Gaetano Conte, dal direttore generale Giorgio Perinetti – persona di grande spessore umano e risorsa preziosa del panorama calcistico italiano – e da tutta la società. Fin dal primo incontro, il presidente Conte e i soci dell’Athletic Club Palermo mi hanno trasmesso valori autentici, che per me rappresentano un aspetto fondamentale».

Grande soddisfazione anche da parte della dirigenza. «Riteniamo di aver individuato in mister Ferraro il profilo giusto per continuare il nostro percorso di crescita – ha spiegato il direttore generale Giorgio Perinetti – Ci ha colpiti il suo modo di gestire, la chiarezza nei suoi intendimenti e la forte motivazione».

Gli fa eco il ds Giampiero Clemente: «Mister Ferraro ci ha convinti fin dal primo incontro. Ha accettato con convinzione un progetto ambizioso che punta sui giovani e ha come primo obiettivo quello della salvezza, portando con sé entusiasmo e competenza».

Ferraro guiderà i nerorosa nella loro prima storica stagione in Serie D, che prenderà ufficialmente il via il 24 agosto con il turno preliminare di Coppa Italia di categoria. La presentazione ufficiale alla stampa è in programma nei prossimi giorni.