Joel Pohjanpalo in palestra con Joronen: semplice allenamento o indizio di mercato?

Mentre il Palermo è ancora alla ricerca del suo nuovo portiere, spunta un curioso indizio social che riaccende le voci di mercato. Joel Pohjanpalo, bomber rosanero, ha pubblicato una storia su Instagram in cui si allena in palestra insieme a Jesse Joronen, portiere finlandese attualmente al Venezia.

I due si trovano nel centro fitness “Ideal Health” in Finlandia, come mostrano i tag della storia. Niente di strano, se non fosse che Joronen è uno dei nomi accostati al Palermo nelle ultime settimane, soprattutto dopo lo stallo nella trattativa per il ritorno di Audero dal Como. E ancora più interessante: i due sono stati compagni di squadra proprio a Venezia, dove conquistarono insieme la promozione in Serie A due stagioni fa.

L’attaccante rosanero è ancora in vacanza e si sta preparando individualmente in attesa del ritiro, ma questa uscita condivisa con il connazionale Joronen ha scatenato le fantasie dei tifosi: semplice seduta tra amici o un segnale nascosto?

Di certo il Palermo ha bisogno di un nuovo numero uno e Joronen resta un profilo gradito alla dirigenza, qualora si aprissero le condizioni economiche giuste. Per ora si tratta solo di coincidenze social, ma nel calciomercato anche una storia Instagram può far rumore.