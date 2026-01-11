Corriere dello Sport: “Bozhinov a Pisa. Cagliari: Lovric, tutte le trattative del giorno in serie A”

Il Lecce non si ferma e continua a muoversi con decisione sul mercato. Dopo l’arrivo di Omri Gandelman e l’operazione ormai definita per Sadik Fofana, atteso per la firma del contratto, il club giallorosso punta a chiudere anche per Oumar Ngom, centrocampista classe 2004 dell’Estrela Amadora. Come riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, i rapporti tra il Lecce e il club portoghese restano solidi dopo le operazioni Gaspar, Danilo Veiga e Tiago Gabriel. Ngom, di origini mauritane e con cittadinanza francese, è valutato circa 2 milioni di euro.

Il centrocampo è una priorità anche per il Cagliari. Secondo Eleonora Trotta del Corriere dello Sport, resta in cima alla lista Hans Nicolussi Caviglia, di proprietà del Venezia, mentre tra le alternative prende quota anche Sandi Lovric dell’Udinese. I rossoblù continuano a monitorare più profili in attesa dell’affondo decisivo.

Focus sull’attacco per il Genoa, che attende sviluppi sulla pista Bento. Come evidenziato ancora da Eleonora Trotta sulle colonne del Corriere dello Sport, gli agenti del portiere brasiliano hanno avviato nuovi contatti con l’Al-Nassr per definire la copertura dell’ingaggio, con il club saudita disposto a sostenerne gran parte. In avanti, piace Duvan Zapata, profilo seguito anche dal Cagliari, ma l’ingaggio resta il principale ostacolo.

Rinforzo importante per il Pisa, che si assicura Rosen Bozhinov dall’Anversa per circa 5 milioni di euro, confermando ambizioni e investimenti sui giovani. La Cremonese, invece, guarda al centrocampo con un sondaggio per Simon Sohm, mentre in difesa resta forte l’interesse per Luperto, ritenuto però incedibile dal Cagliari. In chiusura, Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport segnala nuovi contatti tra Atalanta e Giovane del Verona, valutato 20 milioni, e l’attenzione del Parma su Andreas Schjelderup, in uscita dal Benfica.